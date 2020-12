Utac Ceram et FEV Group lancent un centre d’essais automobiles au Maroc

Le groupe français Utac Ceram, qui propose des services dans tous les domaines de la mobilité terrestre (réglementation et homologation, essais et expertise technique, certification…), et le groupe allemand FEV Group, l’un des principaux prestataires mondiaux du développement de véhicules et de la chaine de traction, ont annoncé, jeudi, la création d’une société en joint-venture, afin d’ouvrir le premier centre d’essais en Afrique, au Maroc.

Depuis le lancement du Plan d’Accélération Industrielle (PAI) en avril 2014, le Maroc s’est doté d’une forte stratégie de développement de son industrie dans différents secteurs d’activités-clés et notamment dans l’automobile. L’Etat Marocain, soutenu par les constructeurs et équipementiers présents dans le pays, a souhaité en effet développer un centre d’essais automobiles, cette activité représentant une étape majeure dans la construction de sa filière automobile, indiquent les deux groupes dans un communiqué conjoint transmis à la MAP.

L’ouverture de ce centre, qui sera créé à Oued Zem, à 150 kilomètres de Casablanca, est prévue en 2021, précise-t-on de même source, ajoutant que près de 100 collaborateurs seront recrutés d’ici à 5 ans avec un programme de formation dédié.

Le centre d’essais proposera une offre de services complète répartie en plusieurs activités. Il permettra de tester l’endurance, la fiabilité et la liaison au sol des véhicules, notamment sur une piste de 4 km, unique en Europe et en Afrique.

Le lancement de ce centre aura « un effet d’entraînement sur le développement de l’ingénierie et de la R&D en Afrique et tout particulièrement au Maroc », assurent les deux groupes qui soulignent que la proximité géographique du Maroc avec l’Europe représente un atout primordial pour les acteurs internationaux.

« La construction de ce nouveau centre s’intègre dans la stratégie de développement et de croissance du Groupe, pour aller au-devant des demandes de ses clients. Le choix du Maroc s’est imposé en raison de ses nombreux avantages et de la politique dynamique menée par le Royaume pour faire de ce pays un pôle mondial automobile», a déclaré Laurent Benoit, Président Utac Ceram.

« Le groupe FEV est implanté au Maroc depuis quelques années déjà et il nous paraissait important de nous associer à un partenaire reconnu comme Utac Ceram pour développer ce nouveau centre. Ce pays offre un rayonnement intéressant avec l’Europe et l’Espagne en particulier ce qui nous permet de réaliser de véritables synergies», a souligné, pour sa part, Nadim Andraos, Président, France, Espagne et Afrique du Nord de FEV Group.

Utac Ceram est le seul centre d’essais officiel Euro NCAP en France. Le groupe, présent au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Russie, en Chine et au Japon, possède également une place unique en Europe grâce à ses laboratoires d’essais accrédités ISO 17025.

En 2019, le groupe qui emploie 580 personnes à travers le monde a réalisé un chiffre d’affaires de 82 millions d’euros, 11% en sont réinvestis chaque année.

FEV dont le siège social se situe à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, est un groupe indépendant et l’un des principaux prestataires mondiaux du développement de véhicules et de la chaine de traction, couvrant à la fois les domaines mécanique, électronique et logiciel. Il emploie plus de 6700 spécialistes hautement qualifiés dans des centres de développement proches des clients dans plus de 40 sites sur les cinq continents.

S.L. (avec MAP)