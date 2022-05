UPF: le doyen de la faculté des sciences et de l’ingénieur s’exprime (VIDEO)

L’Université Privée de Fès (UPF) organise du 9 au 13 mai 2022 la 2ème édition de « La semaine des Métiers de l’Ingénieur ».

Cet événement mettra à l’honneur le métier d’ingénieur et aura pour but d’encourager les élèves ingénieurs à s’engager dans la voie de l’innovation et de l’entreprenariat, indique un communiqué de l’Université, notant que le programme de cette semaine abordera le rôle de l’ingénieur dans le contexte des métiers du futur sous-tendu par le digital et l’Intelligence Artificielle.

« Sachant que l’ingénieur est au cœur des transformations et innovations qui permettent aux sociétés de progresser, il est inéluctablement un des acteurs de la relance économique dans le contexte de la crise pandémique actuelle », fait remarquer la même source.

Des compétitions thématiques se dérouleront tout au long de la semaine et elles sont ouvertes aux élèves ingénieurs aussi bien de l’Université Privée de Fès que ceux provenant des autres écoles d’ingénieurs à travers le Maroc.

Chaque compétition sera clôturée par une cérémonie en l’honneur de tous les participants et au cours de laquelle les gagnants se verront décernés les prix de consécration.

L’Université Privée de Fès a pour mission de former, entre autres, des ingénieurs compétitifs dans différentes spécialités couvrant le Génie Civil, le Génie Informatique, le Génie des Systèmes embarqués, le Génie des Energies renouvelables et le Génie du Design et d’Architecture d’Intérieur.

En conjuguant excellence scientifique et technologique, développement des Soft Skills et maîtrise des enjeux du développement durable, elle vise à former des acteurs innovants et responsables, prêts à relever les défis de demain dans un monde globalisé.