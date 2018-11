Univers Digital inaugure un deuxième magasin à Casablanca (VIDEO)

Acteur majeur dans les nouvelles technologies au Maroc et fort d’une expérience de plus de 14 ans dans le secteur, Univers Digital ouvre un deuxième magasin en face de Casablanca Finance City. L’inauguration est également l’occasion d’annoncer la mise en vente au Maroc des nouveaux iPhone XS, XS Max et XR.

Univers Digital est le seul spécialiste à Casablanca d’Apple et de tout l’écosystème autour des produits de la marque.

Connu avec son premier magasin situé sur boulevard Zerktouni à Casablanca, Univers Digital inaugure aujourd’hui un deuxième point de vente à Casa-Anfa, sur le boulevard Sidi Abderrahmane. Un choix stratégique pour se rapprocher du futur centre d’affaire « Casablanca Finance City » et afin d’être encore plus proche de ses clients et mieux les servir.

D’une superficie de plus 300m2, le nouveau magasin est conçu dans un design épuré, respectant ainsi les standards internationaux, afin de mettre en valeur les produits exposés et rendre l’expérience client la plus agréable possible. Le merchandising et l’achalandage y sont plus diversifiés, avec un large choix de matériel informatique Apple, des logiciels, des objets connectés, des périphériques et accessoires, du gaming, des appareils photos et de la bagagerie informatique.

Univers Digital propose un important espace « Solutions et Services », dans ses deux magasins, pour accueillir ses clients et solutionner tous leurs problèmes ; que ce soit de simples réparations software en magasin, jusqu’au changement de pièces dans les ateliers techniques certifiés.

« Notre philosophie est basée autour de l’expérience client. Nous servons nos clients particuliers et professionnels en offrant à chaque segment les services qui correspondent à leurs attentes, explique Amal Moukite, directrice générale d’Univers Digital. Nous proposons un accompagnement complet, du conseil au service après-vente, en passant par plusieurs services offerts, et qui sont d’ailleurs payants à l’étranger. Ceci afin de faciliter à nos clients tout le processus du changement de leurs appareils informatiques et smartphones et s’assurer que leur acte d’achat soit le plus fluide et le plus réussi possible ».

De plus, Univers Digital enrichit son offre avec des ateliers de formation gratuits pour le grand public. Organisés par des experts Apple, et ce tous les mercredis après-midi et samedis matin autour de thématiques riches, variées et ludiques sur les produits Apple.

Pionnier de la marque Apple au Maroc depuis 1985, Abdou Moukite, fondateur et président général d’Univers Digital avait équipé de produits Mac, dans les années 90, la presse nationale, des imprimeries et les administrations marocaines à travers tout le Royaume.

Aujourd’hui, Univers Digital vise à développer son réseau de points de ventes à l’échelle nationale, devenir la référence informatique et téléphonie premium au Maroc, tout en dupliquant l’image de marque et le savoir-faire des équipes U.D. au service et aux attentes des entreprises et des particuliers.