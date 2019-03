Unimer: le groupe livre ses résultats de 2018

Le résultat net part du groupe (RNPG) d’Unimer s’est soldé, en 2018, par une hausse de 7% par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 46,9 millions de dirhams (MDH) a annoncé, lundi, le groupe.

Le résultat d’exploitation consolidé à fin décembre 2018 s’est élevé quant à lui à 111,3 MDH s’inscrivant en hausse de 48% par rapport à 2017, fait savoir le spécialiste de la conserve dans un communiqué sur ses résultats annuels de 2018, publié à l’issue de son Conseil d’administration, réuni le 20 mars.

Dans un environnement commercial fortement concurrentiel au niveau international, le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2018 s’est établi, à 1473,1 MDH, soit une hausse de 7% par rapport à l’exercice 2017, souligne la société.

En raison de la non récurrence des plus-values réalisées en 2017 suite à une variation du périmètre des sociétés consolidées qui avaient généré une plus value de 37,5 MDH, le résultat net consolidé du Groupe est passé de 87,5 MDH en 2017 à 64 MDH en 2018.

En retraitant les éléments non courants, le Résultat Net consolidé est passé de 50 MDH en 2017 à 64 MDH en 2018, soit une augmentation de 28%.

Selon les statistiques de l’Office national de pêche (ONP), l’exercice 2018 a été caractérisé par une légère hausse des débarquements des sardines à un niveau équivalent a 950 mille tonnes dans le cadre d’une campagne de pêche relativement régulière, indique la même source.

Le secteur d’activité de la conserve de sardines, a été marqué par un environnement commercial fortement concurrentiel au niveau international, dû à une offre marocaine en constante progression, lit-on dans le même communiqué.

S.L. (avec MAP)