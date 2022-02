Une semaine dans le rouge pour la Bourse de Casablanca:

La Bourse de Casablanca a achevé la semaine allant du 14 au 18 février 2022 en baisse, son principal indice, le Masi, cédant 1,67% à 13.716,73 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a lâché 2,07% à 1.112,45 points et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), a perdu 2,35% à 1.023,28 points.

Depuis le début de l’année, les performances de ces trois baromètres se trouvent placées à respectivement +2,68%, +2,46% et +2,53%.

Sur le front des valeurs, 15 secteurs des 23 représentés à la côte casablancaise ont terminé la semaine dans le rouge, contre 7 en hausse. L’indice des services aux collectivités n’a affiché aucune variation, suite à la suspension de cotation des titres de capital de son unique représentant Lydec.

L’indice de Ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé le plus fort repli de la période (-7,78%), suivi par le secteur Electricité (-7,13%), Bâtiment et matériaux de construction (-3,14%) et Transport (-2,64%).

Le secteur des Banques a perdu, de son côté, 2,43%, celui de l’industrie pharmaceutique s’est replié de 1,82% et Agroalimentaire/Production de 1,85%.

Du côté des gagnants, l’indice de la participation et promotion immobilières a terminé sur un gain de 3,49%, soit la meilleure performance de la semaine, devant celui des Matériels, logiciels et services informatiques (+2,32%).

Dans la foulée, le volume global des échanges a dépassé les 1,40 milliard de dirhams (MMDH) dont plus de 1,08 MMDH réalisés sur le marché Central (actions).

Avec un volume transactionnel de plus de 373,92 millions de dirhams (MDH) , Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 34,42% des transactions, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 106,87 MDH (9,84%) et Aradei Capital avec 70,94 MDH (6,53%).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 712 MMDH.

Au terme de cette semaine, Stroc industrie (-13,49%), Zellidja S.A ( -8,26%), Taqa Morocco (-7,13%), Bank of Africa (-5,91%) et IB.Maroc.com (-4,52%) ont accusé les plus lourdes baisses.

En revanche, Alliances, Oulmès, Résidences Dar Saada, HPS et Afric Industries ont affiché les plus fortes hausses avec respectivement +12,32%, +7,88%, +5%, +3,30% et +1,4%.

S.L. (avec MAP)