Une nouvelle gare de péage sur les Autoroutes du Maroc

En période estivale, marquée par une hausse conséquente des passages, les flux attendus devraient atteindre 5.000 véhicules dans le sens Casablanca-Berrechid, et 19.500 dans le sens inverse, vers Settat, a-t-il ajouté, observant que ces chiffres seront encore supérieurs lors des périodes de fête, dont l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adha.

Avec une capacité de 18 voies et des accès mis a 2×3, ce projet structurant complètera le fonctionnement de l’ancienne gare située au PK 15, qui était limitée à 12 voies dédiées aux deux sens de circulation, en assurant la collecte du péage du flux Casablanca–Marrakech, a expliqué le ministre, précisant que suite à la mise en service de cette infrastructure, la gare de PK 15 disposera désormais d’une configuration a 11 voies pour les entre es, dont une voie automatique et deux voies JAWAZ.

Inaugurée par le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, la nouvelle gare s’inscrit dans le cadre du développement du réseau autoroutier national, et de l’amélioration continue des services et des conditions de sécurité.