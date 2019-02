Une nouvelle boisson énergétique lancée au Maroc

Le groupe “Morocco Fast Food” vient d’annoncer le lancement officiel de la boisson énergétique “Gold” au Maroc. Il s’agit d’un produit fabriqué par “Gold Group”, dont le siège se trouve à Parme, en Italie.

La boisson “Gold” est unique en son genre: sa bouteille se caractérise par sa couleur dorée si particulière et par sa forme aux ondulations à la fois belles et attrayantes. Son goût et son arôme sont très distinctifs.

Gold Energy sera commercialisée au Maroc, au sein de plusieurs hôtels premiums notamment, mais aussi dans de nombreux restaurants et cafés VIP.

Avant que ne débute la promotion mondiale de la boisson, le groupe avait commencé à mener, dès 2014, de nombreux essais dans le monde entier sous la supervision de l’Université Roger Emily, et ce dans le but de pouvoir contrôler la qualité et les normes liées à cette boisson. De tels standards d’essais et de contrôle ont été aujourd’hui largement confirmés par les laboratoires de l’ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires) au Maroc.

Gold est actuellement distribuée dans un certain nombre de pays, dont la Suisse, les États-Unis, la Russie, l’Argentine, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Colombie, la Pologne, l’Iran et la Roumanie. Elle sera désormais également commercialisée au Maroc, en Égypte, au Liban, en Tunisie et en Turquie.

Hassan Alkhayyat, directeur général de “Morocco Fast Food”, a annoncé que la promotion de cette boisson au Maroc intervenait dans la lignée de la stratégie fixée par groupe, qui comprend le lancement très prochain de tout un nombre de projets dans le Royaume. “Ce qui nous a encouragé à investir au Maroc, c’est la sécurité, la prospérité et la localisation géographique”, a-t-il déclaré.

Pour rappel, ” Morocco Fast Food ” avait été créée en 2013 dans le but de développer la marque “AL TAZAJ” au Maroc. Aujourd’hui, elle emploie environ 60 personnes. Elle est également le propriétaire du restaurant “AL TAZAJ” à Casablanca. La société ouvrira très prochainement un nouveau restaurants au sein de la capitale économique, en plus de deux autres à Marrakech. D’autres ouvertures sont également attendues dans la plupart des grandes villes du Royaume. Dans le même sillage, une nouvelle gamme de restaurants portant le nom de “Koko Wawa” sera bientôt lancée dans de nombreux quartiers populaires à Casablanca.

