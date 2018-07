Une filiale du groupe BCP reçoit un prestigieux prix international

Depuis plus de trois décennies, les prix Thomson Reuters Lipper récompensent des fonds et des sociétés de gestion de fonds qui ont excellé en matière de rendement ajusté au risque.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK