Une expo exceptionnelle pour les 60 ans de la CDG

À l’occasion du 60ème anniversaire de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), la Fondation CDG présente l’exposition “60 ans de création, 60 ans d’innovation” à la galerie d’art “Espace Expressions CDG” du 21 mars au 30 avril 2019.

La Fondation CDG convie les publics culturels et artistiques à venir redécouvrir l’un des plus grands artistes marocains contemporains, Mohamed Melehi. L’exposition “60 ans de création, 60 ans d’innovation” nous emporte vers une double évocation, celle du destin extraordinaire de l’un des pères de la modernité artistique marocaine, et celle de l’Histoire de la CDG qui accompagne les grands chantiers structurants du Maroc depuis 1959.

Cette exposition produite par la Fondation CDG est l’une des plus importantes jamais consacrée à l’artiste, et propose aux visiteurs de découvrir les étapes marquantes de sa carrière avec la reconstitution de son parcours via des centaines de ses œuvres.

Parmi les œuvres exposées, le public pourra découvrir en avant-première un tableau spécialement créé pour l’anniversaire des 60 ans de la Caisse de Dépôt et de Gestion. La Fondation CDG a également édité pour l’occasion un livre inédit afin de mieux comprendre et découvrir la riche carrière de Mohamed Melehi.

Aujourd’hui, Mohamed Melehi a fait son entrée dans les collections prestigieuses de grands musées internationaux en Europe et au Moyen-Orient, qui lui ont dédié de grandes expositions.

