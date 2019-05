Une entreprise marocaine primée à Madrid

Endeavor annonce que Zineb Drissi Kaitouni, Co-Fondatrice de DabaDoc, a été sacrée “Entrepreneur Endeavor” à l’unanimité du jury lors du 87ème Panel de Sélection Internationale tenu récemment à Madrid.

Cet événement a rassemblé plus de 17 pays, 49 entrepreneurs brillants, déterminés et précurseurs dans divers secteurs et nourrissant une même ambition : décrocher le label Endeavor.

La consécration de DabaDoc et de sa Directrice Générale Zineb Drissi Kaitouni est le fruit d’un long et rigoureux processus de sélection tant au niveau national qu’au niveau international. Pour décrocher le fameux sésame, qui ouvre toutes grandes les portes d’un réseau d’entrepreneurs et d’investisseurs internationaux de haut rang, Zineb a été accompagnée par les mentors et partenaires de l’organisation qui l’ont aidée à renforcer son ambition, affiner sa stratégie de croissance et mieux appréhender ses challenges. À noter que le processus de sélection est un exercice extrêmement élitiste : à l’échelle internationale, seuls 10% des candidats décrochent le prestigieux sésame devant les Panels de Sélection Internationale.

Suite aux entretiens et échanges tenus à Madrid, les jurys se sont déclarés “impressionnés” par le profil de Zineb et ont souligné les niveaux d’engagement et de performance qu’elle affiche et qui font d’elle une entrepreneuse d’exception, unique et ambitieuse. Leandro Sigman, Chairman de Insud Pharma, multinationale pharmaceutique présente dans 40 pays et 4 continents, et membre du jury, a manifesté sa ferme conviction que le succès de Zineb Drissi Kaitouni aurait un impact sur des milliers d’autres entrepreneurs au Maghreb et en Afrique en manque d’inspiration et de modèles de réussite.

En gagnant le label Endeavor, DabaDoc rejoint le rang des Entreprises Marocaines à Fort Impact reconnues au niveau international. “La consécration de DabaDoc démontre une nouvelle fois qu’Endeavor Morocco mise sur des entreprises en croissance exponentielle, créatrice de valeur et d’opportunités d’emploi, qui s’impliquent dans la dynamisation de l’écosystème entrepreneurial au Maroc”, a déclaré Adrian Garcia-Aranyos, Président d’Endeavor Global.

Selon Zineb Drissi Kaitouni : “DabaDoc est au cœur de la transformation des moyens technologiques d’accès à la santé en Afrique. Cette consécration en tant qu’Endeavor Entrepreneur à fort impact est une reconnaissance de l’expertise de l’équipe DabaDoc, mais surtout de la création de valeur apportée par l’entreprise à ses partenaires de l’écosystème santé”.