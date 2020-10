Une embellie des ventes automobiles au Maroc ?

La tendance haussière du marché de l’automobile observée depuis juin dernier se poursuit. Pour le 4ème mois consécutif, les ventes de voitures neuves affichent des progressions à deux chiffres.

Selon les statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aviam), 14.300 véhicules toutes catégories confondues (VP et VUL) ont été écoulés en septembre en 2020 en progression de 11,31% par rapport à la même période de 2019. Au cumul, le marché atténue ses pertes annuelles à -26,41%.

Au palmarès, Dacia et Renault sont respectivement 1er et 2è avec 23.879 et 8.858 véhicules écoulés à fin septembre. S’ensuivent Hyundai (5.562 unités), Peugeot (4.979 unités) et Volkswagen (4.885 unités).