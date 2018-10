Une distinction exceptionnelle pour Abdellatif Jouahri

Le gouverneur de la Banque centrale du Maroc qui se place pour la deuxième année consécutive au sommet de la liste du classement au même titre que cinq autres gouverneurs de banques centrales, s’est dit honoré, par ce prix qui constitue, selon lui, une preuve éloquente et une parfaite reconnaissance pour les réalisations de Bank Al Maghrib et le bon accomplissement de ses missions conformément aux normes et standards internationaux.

Lors d’une cérémonie organisée en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (BM-FMI) qui se tiennent du 8 au 14 octobre courant au niveau de l’île indonésienne de Bali, M. Jouahri s’est vu octroyer un trophée, avec la note “A”, soit la plus haute distinction décernée, selon le “Central Banker Report Cards 2018”, classement annuel établi par le magazine américain spécialisé “Global Finance”.