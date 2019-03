Une délégation parlementaire européenne en visite à Casablanca

Dans le cadre de la nouvelle dynamique de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCISCS) relative à la diplomatie économique, Yassir Adil a reçu, ce vendredi au siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat à Casablanca, une délégation parlementaire européenne présidée par Ayala Sender, co-présidente de la Commission Parlementaire Union Européenne-Maroc.

Lors de cette rencontre, le président de la CCISCS a exposé les atouts et les potentialités de la région de Casablanca-Settat, ainsi que les grands chantiers de développement économique en cours au Maroc.

Par ailleurs, Inés Ayala Sender a mis l’accent sur les relations stratégiques qui lient le Maroc à l’Union Européenne et les efforts déployés par cette commission parlementaire pour faire aboutir les accords récents de pèche et d’agriculture entre le Royaume du Maroc et l’UE.

Yassir Adil a saisie cette occasion pour relater le rôle du réseau des Chambres de Commerce dans le développement à l’international du tissu entrepreneurial et défendre les intérêts des professionnels à travers les accords de partenariat avec les Chambres de Commerce Européennes.

