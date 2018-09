Une croisière Casablanca-Rio, c’est désormais possible!

MaCroisiere.ma, leader national des ventes de Croisières, a réussi à convaincre le géant MSC Croisières de faire une escale à Casablanca afin d’embarquer les voyageurs Marocains qui souhaitent faire une croisière à destination du Brésil.

MaCroisiere.ma propose en exclusivité un premier départ de Casablanca vers Rio De Janeiro le 20 novembre 2018 à bord du MSC Poesia. La croisière durera 12 jours et fera escale à Santa Cruz de Tenerife dans les îles Canaries avant de prendre le large pour traverser l’Atlantique. Trois ports du Brésil seront visités, à savoir dans l’ordre : Salvador, Ilheus et Rio de Janeiro. Le retour vers Casablanca se fera quant à lui en vol direct avec la Royal Air Maroc.

“Nous avons réussi à convaincre MSC de passer par Casablanca car nous leur avons ouvert les yeux sur l’appétit grandissant des Marocains pour les Croisières. D’autant plus qu’une croisière à destination du Brésil pour lequel il n’y a pas besoin de Visa, ne peut être que bien accueillie par les voyageurs Marocains”, annonce Ismael Belkhayat, cofondateur et administrateur de MaCroisiere.ma

En effet, le marché de la croisière à travers le monde est en forte croissance. Selon l’Association Internationale des compagnies de croisières (CLIA), les navires de croisière embarquent près de 30 Millions de passagers tous les ans avec une croissance annuelle de plus de 10% depuis plus d’une décennie. “C’est dans ce contexte qu’est née macroisiere.ma ; 1ere agence de voyage marocaine spécialisée dans la croisière”, nous explique Oussama El Kettani cofondateur et Directeur Général de MaCroisiere.ma, et ancien Directeur Général du transporteur maritime CMA-CGM en Europe et au Moyen Orient.

Macroisiere.ma est éditée par l’agence de voyage Wib Travels et propose 16.700 croisières sur son site internet. Toutes les destinations sont couvertes. “Nous proposons même des croisières en brise-glace pour découvrir l’Alaska et le pôle nord au départ de Vancouver”, affirme cet amoureux des navires.

S.L.