Un partenariat important entre le Maroc et la Banque mondiale

Le programme de partenariat entre le Maroc et la Banque mondiale (BM) pour la période 2019-2023 donnera la priorité à la jeunesse et à l’emploi, conformément aux orientations annoncées par le roi Mohammed VI dans son dernier discours, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun.

Ce partenariat, qui s’articule autour de plusieurs axes, porte notamment sur la restructuration de tous les mécanismes de protection sociale et de développement humain, a précisé Benchaâboun à la presse à l’issue de sa rencontre avec le vice-président de la BM pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Ferid Belhaj.

Il concerne aussi le développement territorial et notamment la déconcentration, a ajouté le ministre. Ce partenariat comprend deux axes horizontaux, l’un lié à la gouvernance et l’autre à l’utilisation intensive des nouvelles technologies et à la digitalisation pour apporter plus de transparence et d’efficacité à l’action de l’administration, parallèlement à l’adoption d’une approche genre visant la promotion de la place de la femme pour les années à venir afin d’accroître la production de la richesse au Maroc.

Le ministre a relevé que le partenariat pour la période 2019-2023 entre le Maroc et la BM comprend aussi l’incitation à l’investissement au Royaume, et ce conformément à un certain nombre de taxes qui ont été lancées par le gouvernement et qui ont été adoptées par le dernier Conseil des ministres, notamment en matière de refonte des Centres régionaux d’investissement (CRI).

“Nous avons également demandé à ce qu’il y ait un maximum d’accompagnement de l’entreprise marocaine, d’une part pour lui faciliter l’accès au financement en mettant en place un certain nombre de mécanismes innovants en matière de garanties, et d’autre part pour permettre à ceux travaillant dans l’informel de migrer vers une économie formelle”, a ajouté Benchaâboun.

Pour sa part, Belhaj a indiqué que sa rencontre avec le ministre a été l’occasion de passer en revue l’état des relations et de la coopération de longue date entre le Maroc et la BM.

Le Royaume a mis en place plusieurs programmes d’une grande portée économique, a précisé Belhaj, notant que le Maroc et la BM passeront, dans le futur proche, à une nouvelle phase permettant la mise en place d’un cadre stratégique à la coopération, qui constituera une base pour les interventions de la BM sur le plan monétaire et sur le plan du soutien technique.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite au Maroc du vice-président de la BM pour la région MENA, qui se poursuivra jusqu’au 29 août et qui vise à réaffirmer l’engagement du Groupe de la Banque mondiale auprès du Maroc, à conforter le partenariat de longue date avec le pays et à acter les domaines prioritaires d’engagement au titre du futur cadre de partenariat.