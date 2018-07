Un nouveau centre d’entretien auto pour deux stations OILIBYA

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, OiLibya annonce avoir équipé deux de ses stations de baies Mobil 1 Center.



“Pour deux stations-service OiLibya, situées à Casablanca Hay Mohammadi et Rabat Hay Riad, une panoplie de nouveaux services d’entretien ravira les automobilistes des deux métropoles. Contrôle technique, vidange, réparations… “, indique le communiqué. “Une nouvelle baie de vidange Mobil 1 dernière génération est prête à accueillir ses clients pour l’entretien et la vidange de leur véhicule”.



D’une sélection de produits vers une offre complète de services



Distributeur exclusif et partenaire officiel des produits Mobil au Maroc, le n°1 mondial des lubrifiants, conçus pour une durée de vie prolongée du moteur et des performances décuplées, OiLibya étend maintenant son offre vers une expérience d’entretien “inédite digne des grandes compétitions automobiles”, avec la mise en service de baies d’entretien innovantes Mobil 1 Center. Si choisir le bon carburant pour son véhicule est essentiel, l’entretien de la voiture en centre l’est tout autant, c’est pourquoi OiLibya s’associe avec un spécialiste de renommée internationale.



Matériel high tech et savoir-faire établi



Déjà reconnues comme étant un centre d’entretien complet pour véhicules, les stations-service OiLibya vont maintenant pouvoir offrir aux automobilistes toute l’exigence et le savoir-faire de ses spécialistes grâce aux baies Mobil 1 Center dernière génération conçues pour optimiser l’entretien, la vidange et le contrôle technique du véhicule, pour une mise en service plus simple, rapide et efficace.



Les deux centres Mobil 1 Center sont déjà opérationnels et prêts à accueillir les automobilistes soucieux du bon entretien de leur véhicule.