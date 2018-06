Un concours pour la “meilleure entreprise d’étudiants” à Casablanca

Le 27 juin à Casablanca, INJAZ Al Maghrib a organisé la compétition de la meilleure Junior Entreprise Etudiante de Casablanca en présence de 21 Junior Entreprises, et un parterre de plus de 510 étudiants, conseillers bénévoles, professeurs, représentants des associations des parents d’étudiants et partenaires d’INJAZ Al-Maghrib .

D’après un communiqué d’Injaz, parvenu à Le Site info, cette compétition clôture 4 mois intenses d’activités entrepreneuriales des jeunes qui, dans le cadre du Company Program, le programme phare de création et de gestion de Junior Entreprises d’INJAZ Al-Maghrib, ont conçu leur projet d’entreprise, marketé et vendu leur produit ou service et pour finir, vont présenter le jour de la compétition, leur Junior Entreprise à un jury de professionnels.

“Nous saluons le travail fourni par les équipes des Junior entreprises qui ont fait preuve de créativité, d’initiative et d’un bel esprit d’entreprise. Au total, ce seront 238 Junior Entreprises, soit plus de 4000 jeunes qui seront en compétition dans 18 villes du Royaume en 2018”, peut-on lire.

A l’issue de cette compétition régionale, l’équipe lauréate de la compétition de Casablanca ira concourir à Casablanca en septembre prochain pour la compétition nationale de la Meilleure Junior Entreprise 2018.

“INJAZ AL Maghrib remercie LARMO Agency, L’Université Hassan II, CITI, Vivo Energy, Attijariwafa Bank qui ont contribué à la réussite de cet événement”, conclut le communiqué.