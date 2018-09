Un chiffre record pour les Autoroutes du Maroc

La période estivale 2018 a enregistré un chiffre record de 510.000 véhicules par jour ayant emprunté le réseau des 1.800 km, soit plus de 1,3 millions de personnes par jour, selon les Autoroutes du Maroc (ADM).

Grâce à une mobilisation exceptionnelle, la saison estivale s’est distinguée par des chiffres et indicateurs des plus performants, relève ADM dans un communiqué-bilan de la saison estivale 2018, notant que près de 200.000 personnes par jour ont été accueillies sur les aires de service grâce à la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière et autoroutière en particulier, sous le thème “Votre sécurité, Notre Priorité Commune”.

Cette campagne s’est caractérisée par une proximité sans équivoque avec les clients-usagers dans une ambiance détendue et joyeuse. L’objectif étant à travers ces animations, d’inciter au repos toutes les deux heures et profiter des promotions, des activités ludiques et conseils aux parents dans une ambiance joyeuse et détendue pour rendre le voyage des plus

Par ailleurs, ADM précise que 30 % de ses clients-usagers ont utilisé le Tag “Jawaz” durant les journées de pic, “ce qui a eu un impact très appréciable sur la fluidité du trafic, le confort et bien entendu sur la sécurité avant tout”.

S’agissant du nombre d’appels sur le 5050, ce dernier a baissé de près de 17%, ce qui confirme que le dispositif et l’anticipation ont été plus que satisfaisant, souligne le communiqué.

(avec MAP)