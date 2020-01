Trophées de l’Auto: voici la voiture de l’année 2020 au Maroc

Deux mois suivant sa commercialisation au Maroc, la nouvelle Peugeot 208 est élue voiture de l’année 2020, lors de la 11ème édition des Trophées de l’Automobile organisée par le magazine Autonews.

La nouvelle Peugeot 208 a été élue Voiture de l’année 2020 au Maroc au terme du vote de plus de 53.800 internautes, validé par un jury d’experts après des essais statiques et dynamiques.

Produite dans l’usine du Groupe PSA basée à Kenitra, sur la base de la dernière génération de plateforme CMP, la nouvelle PEUGEOT 208 est la première voiture à sortir des chaines de production de cette usine, qui s’inscrit parfaitement dans la nouvelle vision de la marque : UNBORINGTHEFUTURE.

Dernière star de la marque au lion, la nouvelle Peugeot 208 est une berline compacte nouvelle génération. Véritable concentré d’énergie, elle affiche un style affirmé, sportif et racé. Berline urbaine à la riche personnalité et au nouveau style très travaillé, la nouvelle Peugeot 208 présente une silhouette distinctive à la fois chic et sportive, aux proportions énergiques et contemporaines (porte-à-faux réduits, hauteur contenue) et un design soigné (flancs sculptés, pourtours de vitres chromés). Elle offre également un intérieur qualitatif et épuré dans lequel toutes les fonctions sont à portée de main et les gestes sont plus faciles grâce notamment au PEUGEOT i-Cockpit.

La nouvelle PEUGEOT 208 dispose d’une gamme complète de motorisations thermiques de dernière génération en 3 finitions : Access, Active et Allure. La version Access 1,2L Puretech, 75CV est à partir de 123 000 DHS (hors PM et frais d’immatriculation).

Cette récompense de voiture de l’année au Maroc qui est la 3ème d’affilée pour Peugeot, est la preuve du dynamisme, de la créativité et de l’innovation qui caractérisent la marque au Lion. Elle vient également souligner les excellentes performances de Peugeot au Maroc qui se classe 3ème sur le podium avec une PDM VP de 7,3% à fin Décembre 2019.