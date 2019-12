Trophées Ana Maâk: retour sur la finale de l’édition 2019 (VIDEO)

Comme annoncé en octobre dernier, Attijariwafa bank a lancé la 2e édition des « Trophées Ana Maâk », une initiative citoyenne à envergure nationale dont l’objectif est de reconnaître les efforts et les réussites des Très Petites Entreprises et de récompenser les ambitions des porteurs de projets.

Ainsi, pour mettre en lumière ces entrepreneurs, femmes et hommes, qui prennent l’initiative, s’engagent et participent au quotidien au développement de notre pays grâce à leurs réalisations et leurs innovations, 3 différentes catégories de prix ont été annoncées :

Le Prix du meilleur projet de création d’entreprise destiné aux jeunes entreprises en phase de démarrage, ayant moins d’un an et aux porteurs de projets pouvant démontrer leur capacité à transformer une idée innovante en un projet d’entreprise.

Le Prix de l’innovation ouvert aux TPE qui développent des technologies, process, produits ou services innovants pour

répondre aux besoins du marché, et notamment à l’export.

Le Prix du développement durable ciblant les TPE qui s’inscrivent dans un processus de développement durable (efficacité énergétique, économie solidaire…) en adoptant des pratiques écoresponsables, en développant des produits/ services éco-friendly ou en œuvrant dans l’entrepreneuriat social.

Cette 2e édition a connu un succès qui dépasse celui de l’édition précédente. Elle a en effet été marquée par un fort engouement de la part des Très Petites Entreprises et des porteurs de projets à la recherche de soutien et d’accompagnement et a ainsi enregistré 1950 candidatures en provenance de toutes les villes du Maroc, pendant la période du 14 octobre au 2 novembre 2019 sur le site daralmoukawil.com.

Suite à cette première sélection, la caravane des « Trophées Ana Maâk » a sillonné le Maroc pour aller à la rencontre de ces candidats en s’arrêtant dans 10 principales villes : Laâyoune, Aït Melloul, Marrakech, Fès, Meknès, Al Hoceima, Oujda, Tanger, Rabat et Casablanca. Ceci a donné lieu à une deuxième sélection de 405 entrepreneurs et porteurs de projets, qui se sont retrouvés du 19 novembre au 9 décembre devant un jury régional composé de plusieurs partenaires intervenants dans le domaine de l’entrepreneuriat. Chambres de commerce et chambres d’artisanat locales, centres régionaux d’investissement, représentations régionales de la CGEM, de la CCG et de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences, Centre des Très Petites Entreprises solidaires, ainsi qu’universités, associations et fondations d’entrepreneuriat locales ont participé à l’audition et à l’orientation de ces candidats.

Attijariwafa bank a décidé de primer 15 gagnants au total lors de la finale de l’édition 2019 des « Trophées ana maâk ». Ainsi, 3 gagnants ont remporté les prix officiels du concours dans chaque catégorie et 12 gagnants ont mérité les prix des Régions du Maroc.

Gagnants des prix par catégorie :

Prix du meilleur projet de création d’entreprise : M. Youssef Semlali de Rabat avec son projet de recyclage des huiles de friture en savon et bougies bio-certifiées.

Prix de l’innovation : M. Zakaria Madani d’Oujda disposant du brevet d’invention du premier pavé écologique à base de déchets miniers et de déchets plastiques destiné aux opérateurs des secteurs des travaux publics, d’aménagement et de la construction.

Prix du développement durable : Mme Nadia Boukrachi de Laâyoune œuvrant dans la protection de l’environnement grâce à son projet de tri à la source des déchets (papier, plastique, huiles…) et leur réutilisation dans la production d’énergies alternatives.

Gagnants des prix par région :

Région Tanger – Tétouan – Al Hoceima : Mme Jihane Abdessadak, doctorante à la tête d’une Start-up spécialisée dans la recherche et le développement de produits bio répondant à des besoins complexes, notamment le bio-détecteur colorimétrique d’oxygène à base de substances naturelles qui permet d’avertir d’une éventuelle détérioration des aliments.

Région de l’Oriental : M. Hamza Ejjahel, créateur du site de commerce électronique Madinashop dédié au développement du commerce dans la région de l’oriental.

Région Fès – Meknès : M. Mustapha Zeroual – Projet d’installation de capteurs spéciaux dans les véhicules liés à une application mobile pour suivre, enregistrer et envoyer en temps réel de la data concernant ces véhicules y compris de la vidéo en cas d’accident par exemple.

Région Rabat – Salé – Kénitra : M. Youness Ouazri – Entreprise souhaitant développer et améliorer l’expérience du tourisme rural en proposant des infrastructures en terre sous forme de dômes alliant attractivité architecturale et faible consommation énergétique.

Région Béni Mellal – Khénifra : M. Taoufik El Mellali – Projet de livraison à petit prix de produits et services dans la zone de Béni Mellal à travers le site livreur-bm.

Région du Grand Casablanca – Settat : Mme Naoual Ibn El Fadil – Projet de culture hydroponique consistant à produire hors sol des plantes alimentaires en grande quantité, avec peu d’eau, sans fongicide, toute l’année et avec peu d’espace.

Région Marrakech – Safi : M. Karim Skiri – Coopérative de recyclage des déchets alimentaires et végétaux en croquettes pour chiens et chats.

Région Darâa – Tafilalet : M. Abdellah El Karimi – Coopérative de recyclage et de valorisation des sous-produits et des déchets non exploités des dattes.

Région Souss-Massa : M. Otmane Akhmassi, inventeur des ciseaux à cactus permettant de récolter de manière sécurisée et optimisée les figues de barbarie.

Région Guelmim – Oued Noun : M. Tarik El Kaidi – Projet de création d’un atelier de couture traditionnelle et moderne pour participer à la création d’emplois dans la ville Tan Tan.

Région Laâyoune – Sakia El Hamra : M. Houssam Laâmiri – Entreprise de communication et de production audio- visuelle à Laâyoune.

Région Dakhla – Oued Eddahab : Mme Echraifa Radi – Projet de production de plats cuisinés surgelés à base de poisson.

Les 15 gagnants de cette finale ont emporté chacun un don financier et vont bénéficier de conditions de taux bonifiés sur les crédits, ainsi que d’un compte bancaire gratuit à vie. Attijariwafa bank leur ouvrira également la possibilité de participer à ses marchés grâce à un référencement auprès de son département Achats. L’accompagnement de ces entrepreneurs sera complété par un mentoring de la part des cadres de la banque afin de les faire bénéficier de conseils et d’orientations d’experts pour réussir leur développement et les encourager à aller de l’avant dans leur parcours entrepreneurial.

Par ailleurs, l’ensemble des participants à cette compétition bénéficiera d’un accompagnement sur mesure par les Centres Dar Al Moukawil ou les centres TPE d’Attijariwafa bank, dont la mission est d’offrir aux très petites entreprises, existantes, en création ou au stade de projet, clientes ou non de la banque, des séances de formation, des mises en relation d’affaires avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels et du conseil, en s’appuyant sur une équipe de spécialistes en entrepreneuriat.