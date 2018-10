Trophée Tilila: le gagnant annoncé ce jeudi à Casablanca

J-3 avant l’annonce par le jury du gagnant du trophée Tilila récompensant la publicité audiovisuelle la plus valorisante pour la femme marocaine. Ce trophée initié par le comité parité et diversité de 2M a pour objectif d’encourager marques et agences de communication à améliorer l’image de la femme en publicité. Si plusieurs spots publicitaires sont en lice, ils semblerait que le public ait déjà fait son choix il y a quelques mois. En effet une marque de détergents avait durant Ramadan dernier reçu un plébiscite populaire sur les réseaux sociaux après la diffusion d’un spot publicitaire montrant des hommes plutôt que des femmes en train de faire le ménage.

