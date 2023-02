Trophée Hassan II de Golf : Smeia transporteur officiel de l’événement

C’est avec enthousiasme que Smeia, importateur exclusif de la marque BMW au Maroc reconduit son partenariat avec le Trophée Hassan II de Golf, en tant que Transporteur officiel de cette 47e édition qui se tient au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, du 6 au 11 février. Plus de 66 légendes du PGA Tour américain dont Colin Montgomerie, David Toms, Roger Chapman, Santiago Luna et bien d’autres grands noms disputent ce tournoi.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Smeia qui soutient la promotion du golf au Maroc. En effet, Smeia – BMW accompagne également tout au long de l’année le « Maroc Elite Tour » qui est un circuit amateur ouvert aux joueurs professionnels marocains et internationaux. Par ailleurs, Smeia organise de son côté, depuis 2011, les phases qualificatives du BMW Golf Cup qui regroupe plus de 250 golfeurs amateurs marocains lors de chaque édition.

Pour cette 47e édition du Trophée Hassan II, Smeia met à disposition de l’organisation, une flotte importante de voitures premium de marque BMW de différentes catégories incluant les dernières nouveautés ainsi que des véhicules hybrides & rechargeables. Ces voitures sont dédiées exclusivement au transport des joueurs, VIP et autres personnalités conviés à cette manifestation sportive d’envergure internationale.

Par ailleurs, Smeia met en jeu durant le Trophée Hassan II la nouvelle BMW i4, 100 % électrique dans le cadre du prix « Hole in One » au niveau du trou numéro 9 du parcours rouge du Royal Golf Dar Es Salam.

Une autre compétition est organisée dans le cadre du Trophée Hassan II de Golf, Il s’agit de la compétition « Pro-Am Trophée Hassan II 2023 » dans laquelle concoure l’équipe Smeia – BMW composée d’un professionnel et de trois joueurs amateurs.

Le village des partenaires de la compétition est ouvert au public et accueille un pop-up store BMW proposant les collections life style de la marque ainsi qu’une exposition exclusive de voitures BMW dont la toute nouvelle BMW Série 7, la voiture la plus luxueuse et la plus high-tech des berlines BMW.