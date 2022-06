Trésor: le besoin de financement prévu d’ici la fin de 2022

Le besoin de financement brut du Trésor devrait s’établir à 119 milliards de dirhams (MMDH) d’ici la fin de l’année 2022, selon les estimations des analystes d’Attijari Global Research (AGR).

Ce besoin est calculé sur la base du reliquat de financement du déficit budgétaire ainsi que les arriérés du Trésor, estimés par la Loi de finances de 2022 (LF-2022) à 58,7 MMDH, et du reliquat cumulé des tombées du Trésor restantes à fin 2022 de 60,3 MMDH, dont 45,4 MMDH sur le marché intérieur et 14,9 MMDH sur le marché extérieur, précise AGR dans son « Budget Focus – Fixed income » du mois de mai.

Selon la LF 2022 et tenant compte d’un recours prononcé au marché intérieur, l’argentier de l’État devrait couvrir 36,5 MMDH de son besoin brut sur le marché extérieur. Le reliquat (70%) serait satisfait sur le marché domestique.

Par conséquent, le besoin de financement intérieur brut par mois se stabilise au même niveau que le mois précédent, soit à 11,8 MMDH. « Il s’agit d’un niveau modéré qui ne devrait pas induire des pressions significatives sur l’Offre du Trésor en BDT sur le marché primaire de la dette publique de l’Etat », tient à souligner AGR.

Par ailleurs, les analystes estiment qu’en dépit des tensions sur les dépenses de compensation de l’Etat en lien avec le renchérissement des prix des céréales, des produits énergétiques et l’octroi des aides directes, le Trésor affiche une situation confortable.

« En atteste, l’Offre contenue du Trésor en BDT à fin mai 2022 à travers un repli des souscriptions brutes et nettes sur le marché primaire de 10% et 45% respectivement », précisent les analystes.

À l’origine, les analystes relève l’impact visible du secteur des phosphates sur les ressources du Trésor à travers les recettes fiscales (Impôt sur les sociétés) et les remontées de dividendes (soit 2 MMDH).

La composante non fiscale demeure, elle, soutenue par le dynamisme des dons CCG et des financements innovants. Ces derniers se sont établis à plus de 5 MMDH en mai 2022 et devraient atteindre les 20 MMDH selon les dernières projections.