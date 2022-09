Transport aérien: ABL Aviation partenaire du symposium ISTAT Emea à Marrakech

ABL Aviation, société internationale qui se spécialise dans le leasing d’avions commerciaux et dans la gestion d’actifs aéronautiques, a été partenaire du symposium de l’ISTAT EMEA qui s’est déroulé du 18 au 20 septembre à Marrakech et pour la première fois au Maroc.

Couronné de succès, cet événement phare, a été marqué par la présence de 1400 personnes venus d’à travers le monde et a réuni les plus grands acteurs mondiaux de l’aviation commerciale. A travers ce symposium, l’International Society of Transport Aircraft Trading a offert aux grands opérateurs du secteur l’occasion de réfléchir à des solutions concrètes sur différents points importants, parmi lesquels les défis liés au secteur de l’aéronautique, les pistes pour en stimuler la rentabilité et la croissance, mais aussi pour améliorer les gains d’efficacité et garantir la durabilité.

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu prendre part, en tant que partenaire stratégique de l’ISTAT, à cet événement d’envergure qui a permis d’aborder diverses thématiques ayant trait à l’investissement, la sécurité, l’optimisation des échanges ou encore la durabilité, et qui a été l’occasion pour ABL Aviation de partager son expérience et sa vision sur le secteur », a déclaré Ali Ben Lmadani, Président Directeur Général de ABL Aviation. « L’aviation commerciale regorge d’opportunités intéressantes. Des rencontres importantes telles que le symposium ISTAT EMEA permettent aux entrepreneurs de confronter leurs acquis, mais aussi de partager leurs expériences en vue d’ouvrir la voie à davantage d’innovation et de croissance », a-t-il ajouté.

Il convient de souligner qu’en marge de ce symposium, ABL Aviation a organisé deux événements exclusifs : il s’agit notamment d’une rencontre à La Mamounia qui a eu lieu le 18 septembre et auquel furent conviés plusieurs ambassadeurs, officiels et chefs d’entreprise, ainsi que d’un diner organisé la soirée du lundi 19 septembre.

A noter que ABL Aviation est associé au programme de partenariats stratégiques de l’IATA. Ce programme est une plateforme qui a été entièrement conçue pour permettre aux fournisseurs de solutions aéronautiques d’établir et de renforcer leurs relations avec les principaux acteurs du secteur. Grâce à leur participation à divers groupes de travail de l’IATA, les partenaires stratégiques ont un aperçu unique sur les différentes priorités des compagnies aériennes. Ils ont également l’occasion d’être reconnus pour leur collaboration avec l’IATA au service du secteur du transport aérien.

Depuis plus de 60 ans, l’association du transport aérien international (IATA) établit les normes commerciales qui sont à la base de l’industrie aérienne mondiale. La mission de l’IATA est de représenter, orienter et servir l’industrie aérienne. Ses effectifs comprennent quelque 265 compagnies aériennes qui assurent 83 % du transport aérien international régulier.