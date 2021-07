Transformation numérique: ZTE lance une nouvelle gamme high-tech de serveur, R5300 G4X

Le serveur à 2 sockets R5300 G4X de nouvelle génération, que l’équipementier télécom a développé indépendamment, vient de réussir avec brio les tests de référence SPECCPU 2017. La trouvaille de ZTE a coché toutes les cases, hautes performances, puissance, fiabilité et même économie d’énergie, en se classant premier devant tous ses concurrents.

ZTE Corporation franchit un nouveau palier dans la transformation numérique. Son serveur à 2 sockets R5300 G4X de nouvelle génération, qu’elle a développé indépendamment, vient de réussir avec brio les tests de référence SPECCPU 2017, en se classant premier devant tous ces concurrents. Dans les résultats des tests publics sur le site SPEC, ce serveur a, en effet, actualisé les résultats du SPECrate test 2017-fp-base et test SPECrate 2017-int-base avec respectivement 489 points et 576 points, et a établi de nouveaux records du monde dans les tests de performance de calcul à virgule flottante et de calcul d’entiers.

Hautes performances

Ce nouveau serveur offre de hautes performances. Grâce à son processeur évolutif Intel® Xeon® de troisième génération, il peut, en effet, prendre en charge 80 cœurs dans deux sockets et fournir ainsi une informatique super générale. Avec 32 emplacements mémoire, le serveur prend en charge la dernière génération d’Intel OptanTM Persistent, Mémoire série 200 et offre un puissant débit de 3 200 MT/s. Plus important encore, le serveur G4X a un moteur d’accélération de calcul intelligent hétérogène intégré, qui peut distribuer de manière flexible diverses ressources hétérogènes selon différents scénarios d’application pour obtenir la meilleure intégration de puissance de calcul, telle que CPU+GPU et CPU+FPGA. Il peut satisfaire plusieurs scénarios comme l’IA, le traitement d’images et le contrôle industriel et maximiser le potentiel informatique. En termes de fiabilité, le ZTE R5300 G4X est également sans pareil. Il hérite, en effet, de l’excellente fiabilité de niveau opérateur de ZTE produits de serveur. Ainsi, grâce à la sélection de composants de classe opérateur, au déclassement conception et à des tests de vérification rigoureux (test de limite d’accélération élevée et 100 % de haute température test de vieillissement), le serveur R5300 G4X est basé sur le développement d’équipements de classe opérateur spécifications, et peut pleinement répondre aux exigences strictes des télécommunications, des finances et des industries.

15% d’économie d’énergie

Ce n’est pas tout : le serveur R5300 G4X permet de faire de l’économie d’énergie. Il est optimisé en termes d’alimentation, de dissipation de chaleur, de vitesse du ventilateur PID contrôle et de gestion intelligente de l’efficacité (IEM). Partant, l’ensemble du système peut économiser jusqu’à 15% d’énergie. Bref, à l’ère de l’intelligence artificielle (IoT) et de la croissance explosive du volume de données au niveau mondial, la puissance de calcul est devenue l’élément central qui influe sur le développement de l’économie numérique. Le serveur de nouvelle génération R5300 G4X de ZTE, qui représente une nouvelle puissance de transformation numérique, est une vraie solution. Ses performances, son expansion flexible, sa stabilité, fiabilité et efficacité de niveaux élevés, peuvent donner un nouvel élan à la transformation numérique de diverses industries. Les résultats des tests SPEC, qui sont la principale base technique pour que les entreprises mondiales sélectionnent le serveur produits et solutions, l’ont prouvé (Voir encadré).

Encadré : C’est quoi le SPEC et SPECCPU 2017 ? La Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), fondée en 1988, est une organisation de test faisant autorité pour les performances des applications tierces. Il se compose de dizaines d’universités, d’instituts de recherche et d’entreprises informatiques de renom, telles que l’Université de Stanford et l’Université Tsinghua et Microsoft. L’organisation vise à établir, modifier et identifier une série de normes d’évaluation des performances des applications serveur. Ses tests sont l’un des standards et tests de référence faisant autorité dans l’industrie. Les tests sont soutenus par de nombreux fournisseurs internationaux de logiciels et de matériel, et les résultats des tests sont sélectionnés comme faisant autorité indicateur de sélection des systèmes informatiques par les utilisateurs dans des secteurs clés tels que la finance, les télécommunications, et les valeurs mobilières. SPECCPU 2017, qui a été publié en juin 2017, comprend quatre kits de test, spécifiquement SPECrate 2017 Entier, SPECrate 2017 Flottant, SPECspeed 2017 Entier et SPECspeed 2017 Les point flottants sont utilisés pour tester les performances de calcul d’entiers et de virgule flottante de calcul du CPU.



