Transferts de fonds: les MRE ont envoyé plus de 36 MMDH en 5 mois vers le Maroc

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont élevés à plus de 36,34 milliards de dirhams (MMDH) au titre des cinq premiers mois de cette année, contre 24,19 MMDH durant la même période un an auparavant, indique l’Office des changes.

Ces transferts ressortent ainsi en augmentation de 50,2%, précise l’Office des changes qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ces indicateurs font également état d’un repli de l’excédent de la balance des échanges de services de 38,9% à 17,28 MMDH. Cette situation est tributaire à une baisse des exportations de 19,6% à 46,85 MMDH, plus accentuée que celle des importations (-1,5% à 29,56 MMDH), explique la même source.

Par ailleurs, l’Office relève que les voyages, principale composante des échanges de services, ont affiché un solde excédentaire en baisse de 72,3%. Cette évolution est attribuable, principalement, au recul des recettes voyages de 62,7% à 7,38 MMDH. En parallèle, les dépenses voyages ont diminué de 34,9%.

AS