Transfert d’argent : Chaabi Cash s’allie à un opérateur américain

Chaabi Cash (M2T), réseau de transfert d’argent du groupe BCP, s’associe à Sendwave, opérateur majeur de transfert d’argent international basé à Boston, pour la réception d’argent au Maroc en provenance principalement des pays d’Amérique du Nord et d’Europe.

Cette alliance stratégique permettra à la diaspora marocaine et subsaharienne d’envoyer à leurs familles et proches des transferts d’argent rapides, sécurisés et sans frais – à partir de l’application Sendwave vers un large réseau Chaabi Cash composé de plus de 1600 points de vente présents sur tout le Royaume.

A l’occasion de ce lancement premier au Maroc, tous les bénéficiaires de transfert d’argent Sendwave se verront offrir – jusqu’au 31 décembre 2022 – l’équivalent de 10 Euros supplémentaires en Dirham, à la réception de leur mandat international auprès du réseau Chaabi Cash et ce, grâce à l’utilisation du code « CHAABI » dans l’application Sendwave lors de l’émission.

– Citations –

M. Will FOGEL, PDG de Sendwave : « Notre mission est de rendre le transfert d’argent aussi simple et abordable qu’un envoi de sms et nous sommes fiers d’intégrer le marché marocain à travers notre partenaire Chaabi Cash ».

M. Omar EL MGHARI IDRISSI, Directeur Général de M2T : « Nous nous félicitons de la confiance portée par Sendwave envers notre réseau Chaabi Cash et sommes ravis à travers cette alliance stratégique, de rapprocher davantage nos clients de leurs familles et proches résidant à l’étranger tout en continuant à leur offrir un service exigeant et de grande proximité ».