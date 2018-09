Transavia renforce sa présence au Maroc

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) signe avec Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, un contrat afin de développer sa présence au Maroc.

À l’occasion du salon IFTM Top Resa qui se déroule à Paris du 25 au 28 septembre 2018, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) signe avec Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, un contrat afin de développer sa présence au Maroc.

“Ce partenariat a été couronné par la consolidation de la ligne reliant la capitale Française à Dakhla. Cette ligne directe à partir de Paris, pérennisera l’accessibilité de cette destination aux touristes français et européens et permettra de drainer une clientèle plus diversifiée étant donné que ce spot mondial de kitesurfers est également une destination offrant des produits famille et MICE”, déclare Adel El Fakir DG de l’ONMT.

Pour la saison hiver 18/19, la compagnie mettra en place une offre de 331 884 sièges vers le Maroc au départ de la France, soit une évolution de 54% par rapport à l’hiver 17/18 (215 082 sièges). Il y aura un renforcement en nombre des fréquences des lignes existantes en l’occurrence Paris – Marrakech, Nantes – Marrakech, Lyon – Agadir et l’ouverture de nouvelles lignes Paris/Rabat (3 vols/semaine), Nantes /Casablanca (3 vols/semaine).

La compagnie a transporté vers le Maroc 1,1 millions de passagers en 2017 (+ 40%) avec 14 lignes au départ de Paris-Orly, Nantes et Lyon. Elle affiche avec 860.000 sièges une croissance de 45% de ses capacités pour 2018. Avec cette progression, le Maroc se hisse au premier rang dans le portefeuille de Transavia.