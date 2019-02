Transavia: lancement d’une nouvelle liaison Casa-Lyon

La compagnie low-cost Transavia, du groupe Air France-KLM, a annoncé une nouvelle liaison entre Lyon et Casablanca durant l’été 2019 pour permettre aux vacanciers de “découvrir les charmes du Maroc”.

La nouvelle ligne sera ouverte entre le 30 juillet et le 1er septembre prochains, au rythme de deux vols par semaine, rapportent mardi des médias de l’Hexagone. Les départs depuis Lyon-Saint Exupéry seront programmés mardi à 22h45 et dimanche à 23h45 et les vols retour depuis l’aéroport de Casablanca-Mohammed V, lundi à 2h20 et mercredi à 1h20.

Il s’agit de la quatrième liaison avec le Maroc de la compagnie low-cost, après Agadir, Marrakech et Oujda (4, 5 et 3 rotations hebdomadaires cet été).

Avec cette nouvelle liaison, Transavia poursuit son développement sur sa plateforme lyonnaise après une année 2018 marquée par une forte croissance (+34 %), et offre « aux aoûtiens la possibilité de découvrir les charmes du Maroc, tout en renforçant sa position stratégique sur le bassin méditerranéen ».

La compagnie low-cost affiche un objectif de croissance de 13 %, en 2019.

S.L. (avec MAP)