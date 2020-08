Transavia France: reprise des vols de et vers le Maroc (PHOTO)

A partir de ce mercredi 26 août, Transavia France reprend ses vols de et vers le Maroc au départ d’Orly. «Nous reprenons nos vols de et vers le Maroc au départ d’Orly à partir du 26 août. Aéroports desservis : Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Oujda. Des conditions spécifiques s’appliquent aux voyageurs», peut-on lire sur le compte Twitter de la compagnie low cost.

Sur son site officiel, Transavia France précise que seuls les citoyens marocains ainsi que les citoyens étrangers ayant le statut de résidents au Maroc sont autorisés à entrer sur le territoire marocain. Les membres de la famille immédiate (conjoint-e-s et enfants) de citoyens marocains et étrangers résidents au Maroc sont également autorisés à entrer sur le territoire, uniquement sur présentation d’une attestation qui leur sera délivrée par le Consulat du Maroc en France.

«Les passagers autorisés doivent présenter avant embarquement un test PCR négatif de moins de 48h ainsi qu’un test sérologique pour tous les passagers à partir de 12 ans et une fiche sanitaire complétée et imprimée», ajoute la compagnie.

H.M.