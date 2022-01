Trafic aérien: les prévisions de l’ONDA pour 2022

Sur fond de crise sanitaire mondiale et de restrictions de déplacements à l’étranger, les performances de l’Office national des aéroports (ONDA) en 2022, n’atteindront pas encore le niveau enregistré en 2019, mais devraient afficher une nette amélioration par rapport à 2020 et 2021. En effet, suite à la réunion de son conseil d’administration, tenue lundi sous la présidence du ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, l’ONDA a indiqué dans un communiqué que, cette année, «l’office prévoit la réalisation d’un chiffre d’affaires de 2,8 MMDH en se basant sur les prévisions du trafic aérien».

Avançant plus de détails dans ce sens, l’Office a précisé que le trafic aérien prévisionnel est estimé à 14 millions de passagers, soit 56% du trafic de l’année 2019, et l’activité de survol devrait s’établir à 67% du niveau de l’année 2019. Ces estimations sont, en effet, confortées par les chiffres avancés par le ministère des Finances. Justement, selon le rapport des établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances (PLF) 2022, les aéroports du Royaume devraient connaître un trafic aérien de 15 millions de passagers, soit 60% du niveau de l’année 2019.

Par ailleurs, il est noté dans le même rapport que «pour les années 2022 à 2024, le trafic aérien devrait connaître une reprise progressive estimée en 2022 à 60% du niveau de l’année 2019 (15 millions de passagers), puis à 80% en 2023 (20 millions) avant de retrouver, en 2024, une activité normale proche de celle de l’année 2019 (25 millions)». Ces statistiques sur le trafic national sont confortées par celles relatives à l’activité internationale.

L’année 2022 sera celle de l’accélération, selon les prévisions de la société spécialiste des données aéronautiques mondiales Cirium, le nombre de passagers aériens augmentant régulièrement. Ainsi, les vols intérieurs mondiaux (mesurés en nombre de passagers) devraient retrouver leurs niveaux pré-pandémie d’ici fin 2022. Quant au trafic international de passagers, il devrait, de son coté, atteindre les 2/3 de son niveau de 2019.

En tout cas, les effets de la crise sanitaires sur les déplacements ne freinent pas l’Office national des aéroports dans sa lancée, en termes d’investissements. Il a été annoncé, suite à la tenue de son conseil d’administration, qu’une enveloppe budgétaire d’environ 2 MMDH sera allouée aux investissements, dont 50% pour la poursuite du développement des capacités aéroportuaires.

C’est ainsi que la réunion a été l’occasion de rappeler les principaux projets achevés en 2021 et portant sur la mise en service du nouveau terminal de l’aéroport Nador El Aroui, du terminal provisoire dédié au transport national au niveau de l’aéroport Mohammed V, ainsi que sur le début d’implémentation d’un nouveau concept de routes directes dans l’espace aérien marocain et la mise en exploitation de différents équipements de radionavigation et de communication.

S’agissant des réalisations de l’Office au titre de l’année 2021, les dépenses d’investissement engagées se sont élevées à 832 MDH et le chiffre d’affaires à 2 MMDH, soit une baisse de 52% par rapport à 2019 mais une augmentation de 29% par rapport 2020, a rappelé le communiqué. Il est également précisé que cette performance est due, notamment, à l’amélioration du trafic aérien des passagers qui s’est établi à 9,97 millions, ce qui représente 40 % du trafic réalisé en 2019.

La réunion a aussi été l’occasion pour le conseil de passer en revue les efforts déployés par l’ONDA pour préserver la santé et la sécurité du personnel et des usagers des aéroports, pendant cette année marquée par le prolongement de la crise sanitaire. Et de mettre en exergue le niveau de disponibilité des équipements et infrastructures critiques, ajoutant que ces efforts ont permis à 16 aéroports marocains d’obtenir le label «Airport Health Accreditation», délivré par le Conseil international des aéroports.

Sanae Raqui