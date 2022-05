Tout ce qu’il faut savoir sur le gaz liquéfié

Alors que 60% des coûts associés au transport du Gaz naturel liquéfié (GNL) sont accaparés par l’opération de liquéfaction réalisée par le pays producteur, le transport par navire méthanier et le processus de regazéification se répartissent à parts égales les 40% restants.

« Le Maroc devra à moyen terme développer ses propres terminaux de stockage et de regazéification pour plusieurs raisons », a souligné Taoufik Laâbi, consultant en énergie et expert en développement et en planification, rapporte L’Opinion.

Il y aura un avantage économique à faire intervenir moins d’intermédiaires extérieurs dans la chaîne de valeur, a-t-il ajouté, notant que cet état de fait lui permettra plus d’indépendance puisque les opérations de stockage et de regazéification seront effectuées sur le sol marocain.