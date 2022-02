Tourisme: pourquoi Agadir est incontournable

Au total, 30 zones dédiées à l’investissement touristique ont été identifiées à l’échelle de la région dans le cadre du nouveau guide sur les opportunités d’investissement touristique. Elles mobiliseront plus de 3.380 hectares, actuellement en cours d’aménagement ou projetés dans les documents d’urbanisme.

Après le guide du foncier industriel édité par le CRI, la Région Souss-Massa vient de se doter d’un nouveau guide portant, cette fois, sur les opportunités d’investissement touristique. Au total, 30 zones dédiées à l’investissement touristique ont été identifiées à l’échelle de la région, dans le cadre de ce nouveau support qui a répertorié tous les sites en question. Ces zones, qui bénéficient d’emplacements stratégiques, sont sises dans des lieux reconnus d’intérêt touristique et totalisant l’équivalent de plus de 3.380 hectares. Parmi eux, plus de 2.080 hectares sont en cours d’aménagement ou projetées dans les documents d’urbanisme, au niveau des provinces de Taroudant, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Tata. Le reste, soit 1.300 hectares, est situé dans la métropole du Grand Agadir. S’il y a un fait méritant d’être relevé, c’est que l’identification de ces zones a pris en considération la notion d’équité territoriale en matière de spatialisation des opportunités d’investissement touristique sur les territoires du Souss-Massa. Mettant la lumière sur les différents traits de la région, le guide des opportunités d’Investissement touristique place le tourisme au cœur du projet de développement économique des territoires de la région en prenant en considération les enjeux futurs du tourisme durable.

Une logique d’aménagement du territoire régional

Outil de promotion régionale, ce guide est destiné à accompagner les investisseurs et les porteurs de projets. Il s’agit aussi de leur offrir une vue panoramique du potentiel touristique de la Région Souss-Massa et des écosystèmes y afférents. S’inscrivant dans une logique d’aménagement du territoire régional, ce support est caractérisé par son maillage régional de zones d’aménagement touristique. Il est en phase avec les attentes actuelles de la clientèle touristique, en quête d’un tourisme alternatif, durable et à dimension humaine. Il va sans dire que ces zones mettent à la disposition des futurs investisseurs un foncier dont la vocation touristique est maîtrisée. Leurs vocations se déclinent entre zones hôtelières et touristiques, zones d’animations et de loisirs et zones écologiques et naturelles. C’est la raison pour laquelle le guide permet aux investisseurs de cerner les sites et les aires d’accueil de projets d’investissement qui offrent aux investisseurs un cadre adéquat à la réalisation de leurs projets touristiques. Pour le CRI de la Région Souss-Massa et la SDR Tourisme, le maillage régional des zones touristiques facilitera l’accès à un foncier dédié au développement de projets et contribuera à donner une nouvelle impulsion à la dynamique d’investissement privé en matière touristique dans la région.

Le détail de l’offre régionale

Parmi les 30 zones dédiées à l’investissement touristique, la métropole du Grand Agadir en totalise 15, dont quatre sont en cours d’aménagement et 11 déjà projetées dans les documents d’urbanisme. Les zones en cours d’aménagement englobent la zone d’Imesouane «Plage» sur 20 ha en plus du Parc animalier et de loisirs de Drarga sur 130 ha ainsi que la zone d’Anchor Point sur 32 ha et Aghroud sur 594 ha. Pour les zones projetées, elles concernent la zone de tourisme écologique à Cap Ghir sur 155 ha, la zone touristique de Tiguert sur 14,3 ha et celle d’Aghroud Imi Ouddar sur 36,3 ha. À cela, s’ajoutent la zone de Tama Ouanza sur 140 ha et la zone d’animation et de loisirs de Lqliâa sur 99 ha. Pour l’arrière-pays, une zone d’animation et de loisirs est prévue à Imouzzer sur 4 ha et une zone touristique à Azazoul Ifraden sur 5,6 ha en plus d’une zone touristique à Oulad Dahou sur 8 ha et une autre à Temsia sur 12,3 ha.

L’offre provinciale

Pour la province de Taroudant, trois zones, totalisant 116 ha sont dédiées à l’investissement touristique, à savoir celles de Taroudant, Taliouine et la palmeraie de Tiout. En ce qui concerne la province de Chtouka Ait Baha, quatre zones ont été identifiées, notamment une superficie de 1.000 ha à la zone de tourisme économique du parc national de Souss Massa en plus de la zone touristique d’Ait Baha sur 2,1 ha à l’entrée Nord de la province. Elle est réservée à l’hôtellerie et aux activités touristiques. S’y ajoute la zone touristique d’Aït M’zal et de Tizi N’Takoucht sur 0,7 ha chacune. S’agissant de la province de Tiznit, quatre zones sont répertoriées, notamment la zone touristique littorale d’Aglou sur 343 ha, la zone d’animation de Mouanou-Aglou sur 25 ha, la zone touristique de Tafraoute sur 27 ha et la zone touristique littoral d’Arbaa Sahel sur 486 ha. Par ailleurs, la province de Tata contient quatre zones, en l’occurrence l’Oasis de Tissint sur 25 ha, la zone touristique de Tata sur 37 ha, consacrée aux activités touristiques, hôtelières et de camping caravaning. À cela, s’ajoutent la zone touristique de la palmeraie de Tigzmerte sur 8 ha et celle de Foum El Hisn sur 7 ha.

Yassine Saber / GRAND DOSSIER – Les Inspirations ÉCO Suppléments