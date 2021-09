Tourisme: la baisse des recettes s’atténue à fin juillet

Le retrait des recettes touristiques s’est atténué à -42,8% à fin juillet 2021, après -62,7% à fin mai 2021 et -45% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

« Les indicateurs du secteur touristique se sont redressés durant les mois de juin et juillet, suite à la réouverture progressive des frontières nationales à partir du 15 juin et aux dispositifs particuliers mis en place dans le cadre de l’opération Marhaba, mais sans parvenir à regagner les niveaux d’avant la crise », indique la DEPF dans sa note de conjoncture de septembre 2021.

En effet, les recettes touristiques se sont appréciées de 90,1% au cours des mois de juin et juillet 2021, après une baisse de 77% un an auparavant, incorporant une hausse de 15,2% durant le mois de juin et de 144,2% durant le mois de juillet 2021, fait savoir la même source.

De son côté, le nombre des arrivées à la destination Maroc s’est renforcé durant le mois de juin 2021 pour s’établir à près de 341.000 arrivées, dont 29,6% sont des touristes étrangers, contre seulement 6.600 en juin 2020.

Au titre du deuxième trimestre 2021, le nombre des arrivées s’est raffermi pour avoisiner les 412.000 arrivées contre à peine 8.300 au même trimestre de l’année précédente, alors qu’au terme du premier semestre 2021, le repli du nombre des arrivées s’est atténué à -57,3%, contre 63,5% il y a une année.

A fin juillet, cette baisse a décéléré significativement à -11,4%, compte tenu de 977.000 nouvelles arrivées réalisées au mois de juillet, portant le nombre des arrivées au titre des mois de juin et juillet 2021 à plus de 1,3 million, après 86.800 un an auparavant.

Le nombre total des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés s’est élevé, quant à lui, à près de 1,4 million au T2-2021 contre 189.000 au même trimestre de 2020. Au terme du S1-2021, le retrait des nuitées s’est atténué à -40,9% après -55,7% à fin mai 2021 et -60,5% un an plus tôt.

