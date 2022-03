Tourisme interne: ce qu’il faut retenir du policy brief du DEPF

Voici l’essentiel du policy brief de la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF), intitulé « potentiel du tourisme interne en tant que levier de relance post-Covid-19 »:

– Les arrivées des marocains, résidents au Maroc, dans les établissements hôteliers et touristiques classés (EHTC) se sont consolidés de +8,4% entre 2010 et 2019, contre +3,2% pour le tourisme récepteur, passant à 3,5 millions de touristes.

– L’attractivité du tourisme interne est concentrée dans trois régions avec 66% des nuitées et 59% des arrivées des résidents à savoir: Marrakech-Safi (respectivement 32% et 29%), Souss Massa (respectivement 18% et 13%) et Tanger-Tétouan Al Hoceima (respectivement 16% et 17%).

– La consommation du tourisme interne et émetteur s’est située à 45 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, soit une hausse annuelle moyenne de +7,3%, largement supérieure à celle du tourisme récepteur (+3,9% pour atteindre 93,2 MMDH en 2019).

– Les dépenses de voyage se sont consolidées de 8,3% de 2010 à 2019 pour atteindre 20,9 MMDH contre une hausse de +3,8% seulement pour les recettes.

– Le nombre de touristes marocains partant à l’étranger a baissé en moyenne annuelle de 0,9% depuis 2010 à 2 millions de touristes en 2019, soit 5,5% de la population totale.

– Les touristes marocains partant à l’étranger privilégient les destinations de court courrier: à savoir l’Espagne (39%) et la France (38%). Par ailleurs, la destination turque a émergé représentant 12% des départs marocains à l’étranger en 2019.

S.L. (avec MAP)