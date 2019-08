Tourisme au Maroc: voici les principaux marchés émetteurs

Un total de plus de 5,4 millions de touristes ont visité le Maroc au premier semestre 2019, en progression de 6,6% par rapport à la même période un an auparavant avec +6,2% pour les touristes étrangers (TES) et +7,1% pour les Marocains résidant à l’étranger, selon l’Observatoire du tourisme.

Les principaux marchés émetteurs ont affiché des hausses importantes au cours de cette période, en particulier l’Italie (+12%), la France (+9%), l’Espagne (+8%), l’Allemagne (+8%), la Hollande (+7%), la Belgique (+6%) et le Royaume-Unis (+6%), précise l’Observatoire dans sa dernière note sur les statistiques du tourisme au Maroc.

La note fait également ressortir qu’à fin juin 2019, les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, ont enregistré une hausse de +5% par rapport à la même période de 2018 (+4,3% pour les touristes non‐résidents et +8,5% pour les résidents), ajoutant que les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 58% des nuitées totales au S1-2019. Ces deux destinations, poursuit la même source, ont enregistré des résultats positifs (+8% pour Marrakech et +4% pour Agadir), tandis que Tanger et Fès ont affiché des hausses respectives de 11% et 4%. Pour le seul mois de juin, le nombre des arrivées des touristes aux postes frontières a affiché une augmentation de +15% par rapport à celui de 2018 (+14,5% pour les TES et +15,3% pour les MRE). Les principaux marchés émetteurs ont enregistré des progressions à deux chiffres, notamment la France (17%) l’Espagne et l’Allemagne (14%), l’Italie (16%) et la Belgique et la Hollande (15%). Parallèlement, le volume des nuitées dans les établissements classés a connu une augmentation de +25% en juin (+16% pour les touristes non‐résidents et +51% pour les résidents).

Au niveau géographique, les destinations de Marrakech et d’Agadir ont enregistré une hausse en termes de nuitées de +29% et +15% respectivement. De même, Tanger, Casablanca et Fès ont signé des croissances importantes de +41%, +30% et +21%. Les recettes voyage en devises ont atteint, à fin juin, un montant de 32,7 milliards de dirhams, soit une une progression de 4,2%par rapport au premier semestre de 2018.

