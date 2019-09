Tourisme au Maroc: quels sont les principaux marchés émetteurs ?

Un total de plus de 7,544 millions de touristes ont visité le Maroc à fin juillet 2019, en progression de 8,2% par rapport à la même période un an auparavant avec +8,3% pour les touristes étrangers (TES) et +8,1% pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), selon l’Observatoire du tourisme.

Tous les principaux marchés émetteurs ont affiché des hausses importantes au cours de cette période, notamment l’Italie (+13%), la France (+10%), l’Espagne (+9%), l’Allemagne (+9%), la Belgique (+9%), la Hollande (+8%) et le Royaume-Uni (+8%), précise l’Observatoire dans sa dernière note sur les statistiques du tourisme au Maroc.

Les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés ont enregistré, quant à elles, une hausse de 6% à fin juillet, relève la même source, notant que les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 57% des nuitées totales entre janvier et juillet derniers.

Ces deux destinations ont enregistré des résultats positifs, à savoir respectivement des hausses de 8% et 3%, poursuit l’Observatoire, faisant remarquer que Tanger a également affiché une bonne performance avec +11%.

Pour le seul mois de juillet 2019, le nombre des arrivées des touristes aux postes frontières a connu une augmentation de 13% par rapport au même mois de 2018 (+19% pour les TES et +10% pour les MRE).

Les principaux marchés émetteurs ont enregistré des hausses à 2 chiffres avec 13% pour la France, l’Espagne, la Belgique et l’Italie, 14% pour l’Allemagne, 18% pour le Royaume-Uni et 24% pour les États-Unis.

Parallèlement, le volume des nuitées dans les établissements classés a connu une augmentation de 6% en juillet 2019 (+3% pour les touristes non‐résidents et +11% pour les résidents).

Au niveau géographique, la destination de Oujda+Saidia a enregistré une augmentation de +18% en termes de nuitées, suivie de Tanger (+11%), de Casablanca (+10%), de Marrakech (+8%) et Al Haouz (+4%).

