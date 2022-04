TotalEnergies Marketing Maroc soutient l’initiative Girls CAN

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’éducation et de l’insertion des jeunes, TotalEnergies au Maroc annonce la signature d’un partenariat avec l’ONG Tibu Africa qui œuvre à l’insertion des jeunes par le sport, en soutien à l’initiative Girls CAN lancée en février 2022.

A l’approche de la CAN Féminine TotalEnergies, qui se tiendra au Maroc en juillet 2022, l’Initiative Girls CAN compte déployer un programme inédit, qui utilisera le sport comme levier d’éducation et d’inclusion socio-économique des jeunes. Les bénéficiaires de ce programme innovant sont des jeunes filles en abandon scolaire ou en situation de NEET (Not in Employment, Education or Training), issues de 12 quartiers défavorisés de Casablanca.

Parmi les actions phares de l’initiative, figure l’organisation d’une compétition de football inter- quartiers, chaque quartier représentant un pays africain participant à la CAN Féminine TotalEnergies, Maroc 2022. Les matchs se dérouleront du 13 juin au 21 juillet, avec une finale qui se jouera le 22 juillet 2022. En septembre, les jeunes filles bénéficiaires du programme se verront confier la gestion de terrains de proximité.

« TotalEnergies Marketing Maroc est heureux de pouvoir contribuer à cette belle initiative, qui promeut l’insertion socio-économique des jeunes par le sport. Ce programme s’inscrit dans l’un des axes majeurs de la TotalEnergies Foundation, celui de l’éducation et de l’insertion des jeunes. Au-delà de notre contribution économique, nous sommes déterminés à contribuer à l’autonomie des jeunes fragilisés socialement. En tant que partenaire majeur du football africain et sponsor titre des dix principales compétitions de la CAF, nous sommes fiers d’accompagner ce projet à fort impact social au Maroc », a déclaré M. Abdesslam Rhnimi, Directeur Général de TotalEnergies Marketing Maroc.