TotalEnergies Marketing Maroc s’allient à AS 24 au profit des transporteurs

TotalEnergies Marketing Maroc (TEMM) soutient les transporteurs marocains en leur offrant la possibilité de souscrire à la carte sécurisée AS 24 qui permet d’accéder à une multitude de produits et de services de mobilité à travers toute l’Europe.

Étant l’un des leaders européens de la distribution de carburants et de services aux poids lourds, AS 24 donne accès à plus de 1.400 stations dédiées aux poids-lourds dans 28 pays en Europe, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

La carte sécurisée AS 24 permet aux clients de bénéficier, à travers son réseau, de produits de qualité (gazole, AdBlue®, gaz naturel compressé, gaz naturel liquéfié) à des prix très compétitifs, poursuit la même source, ajoutant que le réseau AS 24 donne également l’occasion aux clients d’accéder à des stations spécialement conçues pour le confort des chauffeurs de poids lourds (pistes larges, pistolets gros débits, pleins double réservoirs…).

Le partenariat entre TotalEnergies Marketing Maroc et AS 24 vise à renforcer la compétitivité des professionnels du transport marocains (facturation et paiement en dirhams sans commission, taux de change avantageux, récupération de TVA) et à leur offrir des solutions à forte valeur (solution de péages à travers l’Europe, assistance dépannage, parkings sécurisés, lavage extérieur, etc.).

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les professionnels marocains du transport en leur permettant de bénéficier des solutions innovantes de l’un des réseaux leaders pour les poids lourds en Europe, et d’une facturation simple et transparente en dirhams », a déclaré Abdesslam Rhnimi, directeur général de TotalEnergies Marketing Maroc, cité dans le communiqué.

De son côté, Anna Whitehouse, Présidente d’AS 24 a déclaré : « au nom de toute l’équipe AS 24, je tiens à dire que nous sommes ravis de nous associer à TotalEnergies Marketing Maroc pour proposer et développer des solutions de mobilités pour les transporteurs marocains lorsqu’ils sont en Europe ».

Grâce aux perspectives ainsi ouvertes via AS 24, TotalEnergies Marketing Maroc entend renforcer encore le lien avec ses clients et explorer de nouvelles opportunités de développement dans le secteur du transport, conclut le communiqué.