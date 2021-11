TotalEnergies lance la 3e édition du Challenge Startupper de l’Année

Challenge Startupper de l’Année – Faits et chiffres1ère édition en 2016 34 pays sur le continent africain ont participé au Challenge Startupper de l’Année.

24 000 inscriptions ont été enregistrées sur le site Web pour 11 000 dossiers de candidature complets. 102 lauréats ont été désignés dont 52 gagnants sur la catégorie « idée » et 50 gagnants sur la catégorie « entreprise créée ».

Les quatre Grands Gagnants Panafricains ont été invités une semaine à Paris pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur leur projet. 2ème édition en 2019 55 pays dans le monde

50 000 inscriptions ont été enregistrées sur le site Web pour 15 400 dossiers de candidature complets dont 65% des dossiers provenaient du continent africain. 165 lauréats Six Grands Gagnants nommés, dont trois Grands Gagnants africains. Ces six Grands Gagnants ont été invités à Paris mi-mars 2019 pour une semaine d’accompagnement personnalisé.

Chaque pays participant a également désigné un label « coup de cœur féminin » pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin. Ces 55 « coups de cœur féminin » ont été invités à Paris une semaine en avril 2019.