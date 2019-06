Total-PowerChina: les détails du nouvel accord

Total Marketing & Services et POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED ont signé le 14 mai 2019, un accord d’approvisionnement préférentiel destiné à élargir leur partenariat à un périmètre mondial.

Aux termes de cet accord, Total fait de POWERCHINA INTL et de ses filiales des clients de “toute première importance” qui se verront proposer des services privilégiés, un approvisionnement produits sécurisé et des conditions tarifaires dédiées. Pour sa part, POWERCHINA INTL accepte de mettre en place des processus achats structurés avec Total et ses filiales.

PowerChina, un leader de l’énergie et des infrastructures associées, et Total, un acteur majeur de l’énergie, jouent tous les deux un rôle essentiel dans leurs domaines respectifs au niveau mondial. La complémentarité de leurs implantations géographiques leur permettra de développer de nouveaux liens commerciaux et d’initier de nouvelles opportunités de coopération. Au travers de ce partenariat stratégique, les deux groupes réaffirment leur volonté de travailler ensemble, tant au niveau local que global, pour pouvoir encore mieux relever les défis commerciaux et technologiques à venir.

Par ailleurs, Total a pour objectif d’accompagner PowerChina dans son développement international grâce à des solutions énergétiques flexibles, innovantes et compétitives. Le large éventail de solutions énergétiques proposé pourra notamment inclure des installations de stockage, un support technique pour les produits TOTAL ou encore différentes applications digitales dont Optimizer, afin de permettre à Powerchina INTL de réduire ses coûts opératoires.

“Nous sommes particulièrement heureux de ce nouvel accord”, a déclaré DING Zhengguo, Président de POWERCHINA INTL. “PowerChina est l’un des fournisseurs de services principal du projet des “nouvelles routes de la soie”. Cet accord conclu avec Total nous permet de mettre en place un réseau structuré de fournisseurs stratégiques pour accompagner notre ambition de développement international et renforcer notre compétitivité grâce à des solutions économiquement avantageuses. Total est également un partenaire qui accorde de l’importance à la possibilité de coopérer sur toute la chaîne de valeur et ce rapprochement va par conséquent ouvrir de nouvelles opportunités pour travailler ensemble dans d’autres secteurs, comme les énergies renouvelables ou le GNL”.

“Cet accord illustre la volonté de Total d’apporter son soutien à PowerChina en lui proposant des solutions énergétiques répondant à des standards élevés de qualité qui lui permettront d’assurer son développement à l’international dans les secteurs toujours plus exigeants de l’énergie, de la construction et des infrastructures”, a pour sa part indiqué Christian Cabrol, Directeur Asie Pacifique Moyen-Orient de la branche Marketing & Services de total. “Notre proactivité et notre orientation client nous ont permis de développer des outils et services spécifiques pour les entreprises chinoises et de positionner des équipes dédiées sur tous les marchés clés où nous sommes présents à travers le monde. Notre objectif est d’approfondir à tous les niveaux ce partenariat avec PowerChina, pour satisfaire à l’exigence de leurs besoins et demeurer leur fournisseur privilégié”.

Total fournit déjà à PowerChina des carburants, des lubrifiants ainsi que les services associés, principalement en Afrique. Pour sa part, PowerChina est un groupe complètement intégré de construction d’infrastructures énergétiques qui est présent sur toute la chaîne de valeur correspondante ̵ thermique, hydroélectrique, réseaux électriques, renouvelables ainsi que design, financement, équipement, opération et maintenance des infrastructures.

A.K.A.