Total Maroc prend l’initiative de baisser ses prix

Le prix du carburant, dont les tarifs ont récemment divergé entre les pétroliers, a été ces jours derniers, sujet de débat chez les consommateurs marocains sur les médias sociaux.

En effet, les consommateurs ont appelé les compagnies de carburant à revoir leurs prix, en prenant en compte leur pouvoir d’achat et les changements actuels sur le marché international connaissant une forte baisse du prix du baril de pétrole brut, qui se reflètera nécessairement sur le prix du litre de carburant sur le marché intérieur marocain.

Les caractéristiques de la baisse des prix du carburant au Maroc ne sont pas encore définies, mais les signes d’une possible baisse des prix ont commencé.

Sur les réseaux sociaux, les chauffeurs ont déclaré avoir acheté du carburant à des prix plus bas dans les stations de TOTAL Maroc, conseillant aux conducteurs de se rendre dans ces dernières pour faire leur plein de carburant et profiter des tarifs réduits dans ces stations. Les citoyens interrogés ont exprimé leur optimisme, espérant que la réduction inclurait également d’autres entreprises.

Le processus de contrôle des prix du carburant au Maroc est un processus complexe, tout d’abord lié aux prix du pétrole sur le marché international.

En effet, tous les acteurs du pétrole au Maroc achètent leurs réserves sur le marché international à des prix différents, en fonction des fluctuations du marché. En 2019, par exemple, le prix du pétrole a oscillé entre 60 $ et 100 $ le baril, rendant le processus de baisse du prix du carburant complexe et non automatique.

La baisse des prix du carburant dans les stations-services, uniquement tributaires de la baisse continue du baril de pétrole sur les marchés internationaux, rendra possible pour le consommateur marocain d’en bénéficier et d’acheter de l’essence et du diesel à un prix abordable.

A noter que le prix des carburants varie d’une ville à l’autre, en fonction des frais qu’a nécessité leur transport jusqu’aux différentes stations-services du royaume. Mais cette différence ne dépasse guère deux centimes, entre les différentes enseignes de distribution de carburant.