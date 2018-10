TOBIGO, une nouvelle marque gaufrette au Maroc

CONTENU DE MARQUE – Récemment lancée dans le marché marocain, la gaufrette TOBIGO de la marque Blekis a tous les atouts pour séduire les grands et les petits.

En gouter, au petit déjeuner ou juste pour une petite faim, TOBIGO est la gaufrette généreuse et croustillante qui saura satisfaire toutes les papilles.

Avec son fourrage à la vanille, au chocolat ou à la noisette, cette gaufrette intense et succulente est disponible à partir de 3 dhs.

TOBIGO est la genèse d’une recherche et d’un développement minutieux plaçant la qualité et l’excellence au cœur de ses objectifs. Elle est fabriquée selon les meilleurs standards internationaux.

Après un été croustillant avec sa caravane plage, TOBIGO ne cessera pas de vous étonner et vous réserve une rentrée scolaire inoubliable.

Et oui, la gaufrette des petits et grands vous réserve un back to school amusant et plein de surprises.

A propos de la marque

Blekis appartient à la filière BMZ du groupe Zine Capital Invest, un groupe marocain présent dans différents métiers depuis les années 90. A travers ses marques ITKANE et lmahrat, le groupe a su s’imposer dans différents secteurs d’activité dont l’agro-industriel et la distribution.

Ayant mis l’excellence au centre de ses préoccupations, le groupe représente aujourd’hui un modèle de réussite exemplaire.