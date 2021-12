TMPA et sa filiale Tanger Med 2 fusionnent

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Tanger Med Port Authority (TMPA) et Tanger Med 2 (TM2), réunies ce mercredi, ont approuvé la fusion-absorption de TMPA par TM2, ainsi que la dissolution de TMPA sans liquidation.

Tel qu’annoncé dans le communiqué publié le 5 juillet 2021, et dans le cadre de la réorganisation interne du pôle portuaire Tanger Med, les Conseils d’Administration de TMPA et de TM2, réunis le 29 juin 2021, ont arrêté les termes du projet de fusion par voie d’absorption de TMPA par TM2, indique un communiqué de TMPA.

En rémunération des apports réalisés par les actionnaires de TMPA et en application de la parité d’échange, TM2 a procédé à l’augmentation de son capital social d’un montant de 14,85 milliards de dirhams (MMDH) par émission de 148.500.000 actions nouvelles à un prix d’émission de 100 dirhams par action et à l’annulation corrélative de 25.502.996 actions auto-détenues par Tanger Med 2.

Tel qu’approuvé par son Assemblée Générale extraordinaire, le nouvel ensemble aura pour dénomination sociale « Tanger Med Port Authority », par abréviation « TMPA » et sera en charge de la gestion et de l’exploitation du Port Tanger Med 1, du Port passagers et rouliers et du Port Tanger Med 2.

