TM Roh (Samsung) : « C’est l’heure de briller pour les smartphones pliables »

Dr. TM Roh, President & Head of MX Business chez Samsung Electronics

J’ai consacré toute ma carrière à l’ingénierie et j’ai été témoin de nombreuses innovations chez Samsung qui ont repoussé les limites de ce qui est possible dans le domaine des smartphones. Notre mission a toujours été de créer des technologies qui permettent d’améliorer la vie des individus. Il y a dix ans, nous avons décidé de créer une technologie transformatrice en partant de ce qui constituait le point commun de tous les smartphones : un écran rectangulaire plat. Notre question était simple : Comment pouvons-nous tout avoir: un plus grand écran et une meilleure portabilité?

Nous avons identifié une opportunité non seulement de concevoir une nouvelle forme, mais aussi de créer de nouvelles expériences qui n’avaient pas été possibles avec un smartphone auparavant. En surmontant plusieurs obstacles technologiques, nous avons réussi à présenter le tout premier smartphone pliable en 2019 et depuis, nous avons changé l’avenir de l’industrie mobile.

L’année dernière, nous avons vu près de 10 millions de smartphones pliables commercialisés dans le monde. Cela représente une augmentation de plus de 300 % dans l’industrie depuis 2020, et je prédis la poursuite de cette croissance rapide. C’est le grand moment où ces appareils pliables se généralisent et s’imposent davantage sur le marché global des smartphones.

En outre, les smartphones pliables Samsung Galaxy ont changé notre utilisation des appareils mobiles et ont contribué à offrir un meilleur style de vie aux utilisateurs partout dans le monde.

Les modes de vie évoluent, en laissant place à un nouvel héritage

Le monde est plus connecté que jamais et évolue à un rythme bien plus rapide. Le travail et le loisir se rejoignent, et les frontières entre le monde physique et le monde digital s’estompent. Notre téléphone devient le moyen principal auquel nous avons recours pour le travail, les loisirs, le bien-être et bien plus encore. Nos utilisateurs ont donc besoin d’un appareil polyvalent adapté à leurs besoins quotidiens.

Les Galaxy Fold et Galaxy Flip honorent cette mission. Au cours de l’année dernière, 70 % des utilisateurs de Galaxy Fold se sont tournés vers le Flip pour découvrir le monde sous un angle différent. Les utilisateurs du Flip apprécient l’idée de posséder un appareil conçu pour s’exprimer, que ce soit pour le choix de couleurs audacieuses pour leur téléphone ou pour les photos qu’ils prennent autrement grâce au mode Flex.

Avec le Fold, l’expérience est différente. L’année dernière, près d’un utilisateur sur trois des Galaxy pliables ont opté pour cet appareil de productivité par excellence, grâce auquel ils peuvent en faire plus via une utilisation hyperconnectée et individuelle. Les utilisateurs du Fold apprécient la capacité multitâche d’un affichage qui double de taille, ce qui leur permet d’être plus performants et d’accomplir leurs tâches plus rapidement.

Les utilisateurs des deux modèles pliables ont approuvé avec enthousiasme ce que nous avons créé. Leur réaction est notre plus grande motivation pour aller de l’avant, et de ce fait, nous sommes déterminés à poursuivre ce voyage en quête de nouvelles perspectives pour l’innovation mobile.

Cette année, nous avons réalisé des avancées dans les moindres détails et avons fait vivre de nouvelles expériences grâce à ces appareils qui révolutionnent le quotidien. Je suis enthousiaste à l’idée de voir les gens découvrir de nouvelles façons de mieux faire ce qu’ils aiment avec les nouveaux appareils pliables.

Bien évidemment, cela n’aurait pas été possible sans une grande collaboration et un désir partagé de nos partenaires pour apporter toujours de nouvelles innovations dans la catégorie mobile. Nous travaillons avec les leaders du secteur, tels que Google, Microsoft et d’autres opérateurs, afin d’élargir les horizons de l’écosystème.

Repenser le champ des possibilités pour tous, partout dans le monde

Il y a trois ans, les Galaxy pliables pouvaient être résumés en un seul mot : radicaux. Mais très vite, il a été évident que cette conception novatrice et flexible s’intégrait parfaitement dans les modes de vie modernes. Résultat : ce qui était une nouveauté il y a trois ans est aujourd’hui le premier choix pour des millions de personnes.

Lors de notre prochain événement Unpacked, le 10 août, vous découvrirez que l’impact de notre innovation ne se limite pas à ce que la technologie peut offrir. Il s’agit de ce que vous pouvez accomplir. Nous avons une fois de plus puisé notre inspiration à la source la plus importante – les utilisateurs de Galaxy – pour repousser les limites du possible.

Je suis impatient de vous faire découvrir le formidable potentiel des nouveaux Samsung Galaxy pliables, qui constituent le moyen ultime de productivité et de créativité. Aujourd’hui, vous pouvez faire plus que vous n’auriez jamais imaginé, tout à la fois, sur un seul appareil.

Préparez-vous à déployer votre univers.