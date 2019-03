TIJARA 2020: Moncef Belkhayat passe la main à Chakib Laalej

Créée le 1er septembre 2016 à l’initiative des professionnels du secteur, TIJARA 2020, regroupe les principaux distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités, à l’instar de l’agroalimentaire, des produits d’hygiène, des produits d’entretien, des télécommunications, de la minoterie… Et ce, dans le but d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics: Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’Economie numérique, Administration des Douanes et des Impôts Indirects, Direction Générales des Impôts, ONSSA, IMANOR…

Représentant d’un marché qui pèse plus de 85 milliards de dirhams, TIJARA 2020 agit, pleinement, pour la structuration et l’essor du secteur du commerce et de la distribution à travers ses Commissions Thématiques et une variété d’actions telle la formation et l’optimisation du capital humain, la conclusion de partenariats stratégiques. Elle dialogue avec les différentes acteurs et partenaires afin de faire du secteur de la Distribution un véritable levier de croissance et de développement.

Consciente de son rôle dans l’économie marocaine, TIJARA 2020 n’a eu de cesse d’agir sur différents leviers pour la structuration, la modernisation et la cohérence de son secteur au bénéfice du consommateur marocain.

A l’approche des Assises Nationales du Commerce et de la Fiscalité, face aux nouveaux enjeux et défis à relever, à la nécessité de fédérer davantage et d’agir collectivement, Tijara 2020 décide de passer au statut de Fédération.

Ainsi, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en son siège le 13 mars 2019 à Casablanca, en présence de la majorité de ses membres et par modification de ses statuts acceptée à l’unanimité, Tijara 2020 a acté son passage à: Fédération professionnelle sous la dénomination de « Fédération des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation. »

“Cette évolution légitime et naturelle, selon Moncef Belkhayat, Président, est due au travail de fond qui a été mené par TIJARA 2020, depuis sa création, pour la dynamisation d’un secteur stratégique et crucial et qui constitue un vrai levier d’emplois et de génération de valeurs”.

“Elle s’explique aussi par le ralliement d’associations actives du secteur : télécommunications, distribution de boissons, de tabac, droguerie, hygiène, parfumerie, produits alimentaires, minoterie et d’autres… convaincues du rôle fédérateur et efficient que joue Tijara 2020 dans notre pays”, ajoute Moncef Belkhayat.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a été aussi l’occasion de renouveler les instances dirigeantes, conformément aux statuts de TIJARA 2020.

L’ensemble des membres présents ont attesté des réalisations et des avancées conclues par Moncef Belkhayat, ainsi que du rôle agissant et efficace grâce auquel TIJARA 2020 est parvenue à être un acteur reconnu et crédible. Ils ont, à l’unanimité, voté à sa reconduite en tant que Président d’Honneur de la Fédération des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation : TIJARA 2020

Chakib LAALEJ a été élu, à l’unanimité, Président Exécutif pour un mandant de quatre ans. Il assure par ailleurs la présidence de la Fédération Nationale de La Minoterie (F.N.M.)

Ont été élus membres du Bureau:

– Said EL AMRANI

– Mohamed Wajih SBIHI

– Hafid DEBBARH

– Georges BENHAIM

– Ali TAZI

– Hossein TAZI

– Lucien leuwenkroon

– Samir Mansour

Il est à préciser que la Fédération des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation : TIJARA 2020 est une fédération totalement indépendante de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

S.L.