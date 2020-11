Tijara 2020: les mesures anti-Covid-19 au centre de ses préoccupations

Après avoir exhorté, durant la pandémie du Covid-19, ses membres ainsi que l’ensemble des opérateurs de la chaine de valeurs de la distribution à rester mobilisés afin d’assurer la régularité des approvisionnements et des flux logistiques au bénéfice du citoyen marocain, TIJARA 2020 place les mesures sanitaires anti-Covid-19 au centre de ses préoccupations.

Elle a annoncé, lors d’un webinar organisé le 25 novembre 2020 à Casablanca, le projet d’un partenariat stratégique avec IMANOR portant sur différents volets dont : la Normalisation, la Certification et la Formation.

La certification TAHCEINE, composante majeure de ce partenariat, se base sur un plan de Prévention sanitaire au bénéfice du capital humain. Elle vise, de surcroit, la continuité des activités des entreprisesdans des conditions saines.

En effet, la pandémie Covid-19 a généré différentes perturbations au niveau des conditions de travail desentreprises. En arrêt partiel ou total, celles-ci maintiennent, toutefois, une obligation de continuité d’activité vis-à-vis de leurs clients et partenaires. Il ne s’agit pas « d’une certification ou d’un label marketing » précise Mohamed Wajih SBIHI, Président Exécutif de TIJARA 2020 mais « d’une démarche pragmatique et d’un protocole veillant à l’application de mesures sanitaires adéquates pour la protectiondu capital humain et la continuité économique des entreprises. »

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les entreprises membres de TIJARA 2020 bénéficient d’un accompagnement spécifique pour l’accès au label TAHCEINE.