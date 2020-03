TIJARA 2020 élit son nouveau Président Exécutif

Créée le 1er septembre 2016 à l’initiative des professionnels du secteur, TIJARA 2020, regroupe les principaux distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités, à l’instar de l’agroalimentaire, des produits d’hygiène, des produits d’entretien, des télécommunications, de la minoterie… Et ce, dans le but d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics: ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’Economie numérique, Administration des Douanes et des Impôts Indirects, Direction Générales des Impôts, ONSSA, IMANOR…

Représentant d’un marché qui pèse plus de 85 milliards de dirhams, TIJARA 2020 agit pleinement pour la structuration et l’essor du secteur du commerce et de la distribution à travers ses Commissions Thématiques et une variété d’actions telle la formation et l’optimisation du capital humain, la conclusion de partenariats stratégiques… Elle dialogue avec les différentes acteurs et partenaires afin de faire du secteur de la Distribution un véritable levier de croissance et de développement.

Consciente de son rôle dans l’économie marocaine, TIJARA 2020 n’a eu de cesse d’agir sur différents leviers pour la structuration, la modernisation et la cohérence de son secteur au bénéfice du consommateur marocain.

Lors de son Assemblée Générale, tenue en son siège le 3 mars 2019 à Casablanca présidée par Moncef Belkhayat, Président d’honneur et en présence de la majorité des membres, la démission de Chakib AlJ, Président Exécutif de TIJARA 2020, a été entérinée ouvrant ainsi la voie, selon les statuts de la Fédération, à d’autres candidatures.

Après consultation, l’Assemblée Générale a élu, à l’unanimité, Wajih SBIHI au poste de Président Exécutif. Au nom des membres présents, Moncef Belkhayat, Président d’honneur de TIJARA 2020 a loué tant le dévouement que les efforts déployés par Chakib ALJ durant sa présidence. Il a souhaité beaucoup de succès au nouveau Président Exécutif, en l’assurant du soutien de toutes les instances de la Fédération.