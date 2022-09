« The Lord of the Rings : Rings of Power » en 8K, c’est désormais possible

Samsung Electronics Co., Ltd, a annoncé récemment une collaboration avec Prime Video, qui offre aux fans la possibilité de découvrir le contenu 8K exclusif de la très attendue série The Lord of the Rings: The Rings of Power, uniquement sur les écrans Samsung de dernière génération.

Samsung est ainsi le premier à proposer le contenu de la série en résolution 8K à travers une bande-annonce personnalisée présentant des scènes exclusives. Les téléspectateurs auront la possibilité de vivre cette expérience scénique avec une profondeur et des détails impressionnants sur les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K et les écrans Micro LED 8K « The Wall ». Les possibilités pour les fans d’accéder à la bande-annonce 8K exclusive seront annoncées prochainement.

« Des collaborations telles que celle-ci marquent une étape majeure dans la mise en avant de la 8K – la technologie d’affichage la plus premium – pour les spectateurs », a déclaré Simon Sung, vice-président exécutif et Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Pour la première fois, les fans peuvent découvrir les images époustouflantes du The Lord of the Rings: The Rings of Power sur les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K. »

« En étudiant les différentes manières de faire plonger nos fans dans le monde de The Lord of the Rings : The Rings of Power, la technologie et les écrans exceptionnels de Samsung nous ont semblé comme une évidence » a déclaré Jennifer Verdick, Head of Partnerships, Synergy, and Consumer Events chez Prime Video. « La profondeur, les détails et l’incroyable engouement de Samsung pour la série nous ont lancés ensemble dans un voyage extraordinaire, que nous sommes impatients de faire vivre aux spectateurs. »

Leader dans le développement de la technologie d’affichage 8K, les téléviseurs de la série Neo QLED 8K de Samsung offrent l’expérience de divertissement à domicile la plus immersive disponible aujourd’hui. Qu’il s’agisse des panoramas époustouflants de Khazad-Dûm, des forêts majestueuses de la capitale elfe Lindon ou de l’époustouflant royaume îlien de Númenor, les fans peuvent vivre le Second Âge de la Terre du Milieu dans une résolution 8K immaculée grâce au processeur Neural Quantum Processor 8K de Samsung tout en étant en immersion dans l’action grâce au Dolby Atmos et au son de suivi des objets – une technologie Samsung qui suit l’action à l’écran.

Pour plus d’informations, merci de consulter www.samsung.com.