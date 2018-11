TGV: après la gratuité, place aux tarifs promotionnels

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, l’ONCF indique que le volume des demandes relatives à la gratuité du TGV a atteint 100% de la capacité de l’offre à travers les deux canaux dédiés à cette opération, à savoir: le site marchand www.oncf-voyages.ma et le Centre de Relation Client joignable au 2255.

“Pour permettre aux plus grand nombre de citoyens de continuer la découverte de la nouvelle expérience de voyage offerte par ‘Al Boraq’, l’ONCF mettra à la disposition de ses clients, durant trois mois, un contingent mensuel de 50.000 places aux tarifs promotionnels (2ème classe) de 79 dh entre Tanger et Kenitra, 89 dh entre Tanger et Rabat et de 99 dh entre Tanger et Casablanca et ce, aux conditions d’un achat 7 jours à l’avance au minimum”, peut-on lire.

S.L.